Ayvalık'ta 'mavi ıstakoz' görüntülendi

Su Ürünleri Mühendisi ve profesyonel dalgıç Nedim Kartal, dün dalış eğitimi vermek üzere Ayvalık'ta denize açıldı. Dalış sırasında, Kartal, hayalet ağda sıkışmış nadir bir mavi ıstakozu fark etti. Dünya genelinde 200 milyonda bir rastlanan bu türü su altı kamerasıyla görüntüledikten sonra, Kartal, ıstakozu ağdan kurtardı. Kurtardığı mavi ıstakozu, bölgedeki ismini gizli tuttuğu bir adanın yakınında doğal ortamına bıraktı.

Kartal, mavi ıstakozun ender görülen bir tür olduğunu vurguladı: "Renk mutasyonu yeni bir tür değil, ama bu ıstakozun hayalet ağda takılması önemli bir nokta. Bu ağ ya denize çöp olarak atılmış ya da bir balıkçı tarafından terkedilmiş bir parça. Eğer biraz daha bu şekilde kalsaydı, ölecekti. Onu ağdan kurtarıp yaşamına devam edebileceği güvenli bir ortamda bıraktık. Bu tür, albinizm gibi, milyonlarca arasında çok nadir görülen bir olay. Ayvalık'ta görülmesi, bu bölgenin sualtı çeşitliliği açısından güzel bir tesadüf."

Kartal, herkesin Ayvalık'ın sualtı güzelliklerini görmeye davet edildiğini belirtti ve mavi ıstakozu belli aralıklarla kontrol edeceklerini açıkladı.