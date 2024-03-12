Ayvalık'ta önce denize sonra sokaklara lağım boşalttılar

Kaynak: Haber Merkezi
Ayvalık'ta önce denize sonra sokaklara lağım boşalttılar
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait vidanjörler Ayvalık'ta denize ve sokaklara atık bırakmaya başladı.

Kemal Özgüler - Balıkesir / Yeniçağ

Dün Ayvalık Cunda adasında denize lağım boşaltırken kameralara takılan Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir vidanjör, bugün de Ayvalık'ın içinde sokağa atık boşaltırken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Her iki olayda da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait vidanjörlerle belediye personeli tarafından yapılan işlemler yerel halkı isyan ettirdi.

Arıtma tesisine dökülmesi gereken atıkların hem denize hem sokaklara boşaltılması halkta tepkiye neden olurken, Büyükşehir Belediyesi ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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