Ayvanın çekirdeğini çöpe atmayın işte nedeni

Ayva çekirdeği, ayvanın içinde bulunan küçük, sert ve oval yapıdaki tohumlardır. Kahverengi olan bu tohumlar, antioksidan, lif, mineral ve diğer besin öğeleri açısından zengindir. Tatları acı bademe benzer ancak hafiftir. İnsan sağlığına birden fazla faydası olan ayva çekirdekleri, çeşitli toplumlarda ilaç yapımında kullanılan besinlerden biridir. Kozmetik sektöründe öne çıkan ayva çekirdeği, özellikle cilt ve saç sağlığı için sıklıkla kullanılır. Ayrıca ayva çekirdeği, ayurveda tıbbında da önemli yeri olan bitkilerden biridir. Ayurveda tıbbı, geleneksel sağlık yöntemlerinden biridir ve kökeni uzun yıllar öncesine dayanır. Ayurveda tıbbında temel amaç, sağlığı korumak ve bitkisel tedaviye odaklanmaktır. Tüm özellikleri ile öne çıkan ayva çekirdeği, sahip olduğu besin değerleri ve faydaları ile son dönemlerde popülerleşen ve kullanım oranı artan besinlerden biridir.

FAYDALARI NELERDİR?

Ayva çekirdeği, özellikle antioksidan, lif, vitamin ve mineral açısından zengin besinlerden biridir. İçerdiği bu öğeler ile uzun yıllardır insan sağlığının devamlılığını sağlamaya yardımcı olabilir. Ayva çekirdeğinin insan sağlığına birden fazla faydası vardır. Özellikle cilt ve sindirim sağlığı için önemli olan ayva çekirdeğinin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Kalp Sağlığı İçin Faydalı Olabilir: Ayva çekirdeği kalp sağlığı için de önemlidir. İçerdiği potasyum, kalp ritmini düzenleyerek kalp sağlığının korunmasına destek olur. Ayva çekirdeği kan basıncını düzenler. Bu özelliği ile hipertansiyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kilo Vermeye Yardımcı Olabilir: Lifli gıdalar vücutta tokluk süresini arttırır ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Yüksek lif içeriği ile ayva çekirdeği kilo vermeye yardımcı olabilir.

Anti-inflamatuar Özelliklere Sahiptir: Ayva çekirdeği antioksidan içeriği ile anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bu özellikleri sayesinde, eklem ağrılarını hafifletmeye ve iltihaplı durumları azaltmaya yardımcı olabilir.

Bağışıklık Sisteminin Güçlenmesine Yardımcı Olabilir: Ayva çekirdeği iyi bir C vitamini kaynağıdır. C vitamini içeriği ile vücutta bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca grip, soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlardan korunmada etkili olabilir.

Saç Sağlığını Destekleyebilir: Ayva çekirdeği, saçları besleyen ve güçlendiren mineraller ve vitaminler içerir. Bu özelliği ile saç dökülmelerini önlemeye yardımcı olabilir.

Sindirim Sağlığına Destek Olabilir: Ayva çekirdeği içerisinde bulunan yüksek lif oranı sebebiyle sindirim sağlığına destek olabilir. Özellikle kabızlık, ishal ve şişkinlik gibi sindirim problemlerinin iyileşmesine yardımcı olarak önüne geçebilir. Ayrıca ülser, reflü ve kusma gibi mide problemlerine de iyi gelebilir ve bağırsaklarda enflamasyon oluşmasını engelleyebilir.

Cilt Sağlığına Destek Olabilir: Ayva çekirdeği jeli vitamin ve mineraller açısından zengindir. Bu jeli cilde uygulamak cildin nemini korumaya yardımcı olarak ciltteki kırışıklarla başetmeyi kolaylaştırabilir. Bununla beraber ayva çekirdeğinde bulunan antioksidanlar, vücutta serbest halde dolaşan radikallerle savaşarak cildin yaşlanma belirtilerini azaltabilir ve sivilce ve aknelerin oluşmasına engel olabilir. Ayrıca ayva çekirdeği, cildi güneş ışınlarının sebep olduğu hasarlardan koruyabilir.