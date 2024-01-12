Ayvayı yediniz ve...

Ayva aslında sofraların vazgeçilmezi bir meyve olarak anılması gerekiyor. Zira öylesine yararlı ki pek çok kimse bunları bilmiyor. Oysa Ayvayı yakından tanımakta yarar var...
Birçok kişi tarafından pek fazla yararı olduğu bilinmeyen hatta hiç yararı yok mideyi şişiriyor diyenler bile var...
Ayvanın yaprağı meyvesinden ve kabuğundan bile daha yararlı. Çünkü içeriğinde fenolik bileşik bulunuyor. Bundan dolayı ayva yapraklarının kurutulup çayının içilmesi gerekiyor...
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Kaplan ayvanın yararlarını şöyle özetliyor:
KANSER RİSKİNİ AZALTIR
Serbest radikaller hücrelerin mutasyon geçirmesine, ölmesine veya kontrolsüz çoğalmasına neden olur. Durum böyle olunca kanser riski doğar. Ayva yüksek antioksidan içerir. Polifenoller serbest radikallere karşı savaş açarak kanser riskini azaltır.
KALP- DAMAR SAĞLIĞINI KORUR
Yüksek ölçüde potasyum içerdiğinden tansiyonu düşürür. Yüksek kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. İçeriğindeki demir, çinko ve bakır gibi mineraller sayesinde kan hücrelerinin kanın akışkanlığını artırarak dolaşımı düzenler...
VE İŞTE DİĞER YARARLARI
Sindirime yardımcı olur
Gaz problemlerini çözer
Kabızlığa iyi gelir
Bağırsak hastalığı risklerini en aza indirger
Kansızlığa iyi gelir
Kötü nefesi keser
Kilo vermeyi sağlar
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Saçların uzamasına iyi gelir