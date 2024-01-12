Ayvayı yediniz ve...

Ayva aslında sofraların vazgeçilmezi bir meyve olarak anılması gerekiyor. Zira öylesine yararlı ki pek çok kimse bunları bilmiyor. Oysa Ayvayı yakından tanımakta yarar var...

Birçok kişi tarafından pek fazla yararı olduğu bilinmeyen hatta hiç yararı yok mideyi şişiriyor diyenler bile var...

Ayvanın yaprağı meyvesinden ve kabuğundan bile daha yararlı. Çünkü içeriğinde fenolik bileşik bulunuyor. Bundan dolayı ayva yapraklarının kurutulup çayının içilmesi gerekiyor...



Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Kaplan ayvanın yararlarını şöyle özetliyor:

KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Serbest radikaller hücrelerin mutasyon geçirmesine, ölmesine veya kontrolsüz çoğalmasına neden olur. Durum böyle olunca kanser riski doğar. Ayva yüksek antioksidan içerir. Polifenoller serbest radikallere karşı savaş açarak kanser riskini azaltır.

KALP- DAMAR SAĞLIĞINI KORUR

Yüksek ölçüde potasyum içerdiğinden tansiyonu düşürür. Yüksek kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. İçeriğindeki demir, çinko ve bakır gibi mineraller sayesinde kan hücrelerinin kanın akışkanlığını artırarak dolaşımı düzenler...

VE İŞTE DİĞER YARARLARI

Sindirime yardımcı olur

Gaz problemlerini çözer

Kabızlığa iyi gelir

Bağırsak hastalığı risklerini en aza indirger

Kansızlığa iyi gelir

Kötü nefesi keser

Kilo vermeyi sağlar

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Saçların uzamasına iyi gelir