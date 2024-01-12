Ayvayı yediniz ve...

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Gülsüm Sundu
Ayvayı yediniz ve...
Evet halk arasında ‘Ayvayı yediniz’ diye adından sıkça söz ettiren Ayva aslında yararları saymakla bitmeyen bir meyve. İşte Ayvanın çok az bulunan yararları...

Ayva aslında sofraların vazgeçilmezi bir meyve olarak anılması gerekiyor. Zira öylesine yararlı ki pek çok kimse bunları bilmiyor. Oysa Ayvayı yakından tanımakta yarar var...

Birçok kişi tarafından pek fazla yararı olduğu bilinmeyen hatta hiç yararı yok mideyi şişiriyor diyenler bile var...

Ayvanın yaprağı meyvesinden ve kabuğundan bile daha yararlı. Çünkü içeriğinde fenolik bileşik bulunuyor. Bundan dolayı ayva yapraklarının kurutulup çayının içilmesi gerekiyor...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Kaplan ayvanın yararlarını şöyle özetliyor:

KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Serbest radikaller hücrelerin mutasyon geçirmesine, ölmesine veya kontrolsüz çoğalmasına neden olur. Durum böyle olunca kanser riski doğar. Ayva yüksek antioksidan içerir. Polifenoller serbest radikallere karşı savaş açarak kanser riskini azaltır.

KALP- DAMAR SAĞLIĞINI KORUR

Yüksek ölçüde potasyum içerdiğinden tansiyonu düşürür. Yüksek kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. İçeriğindeki demir, çinko ve bakır gibi mineraller sayesinde kan hücrelerinin kanın akışkanlığını artırarak dolaşımı düzenler...

VE İŞTE DİĞER YARARLARI

Sindirime yardımcı olur
Gaz problemlerini çözer
Kabızlığa iyi gelir
Bağırsak hastalığı risklerini en aza indirger
Kansızlığa iyi gelir
Kötü nefesi keser
Kilo vermeyi sağlar
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Saçların uzamasına iyi gelir

Son Haberler
Can Atalay Meclis yolunu açacak formül. Adalet Bakanlığı'nda bu yöntem konuşuluyor Gündem
Can Atalay Meclis yolunu açacak formül. Adalet Bakanlığı'nda bu yöntem konuşuluyor
Karaciğer ve böbrekleri tıkır tıkır çalıştırıyor. Şifa deposu otun faydaları saymakla bitmiyor Şifalı Bitkiler
Karaciğer ve böbrekleri tıkır tıkır çalıştırıyor. Şifa deposu otun faydaları saymakla bitmiyor
Gremio'dan Aboubakar açıklaması! Beşiktaş'ta kadro dışı kalmıştı Spor
Gremio'dan Aboubakar açıklaması! Beşiktaş'ta kadro dışı kalmıştı
Bu ot karaciğer ve böbrek kalkanı Şifalı Bitkiler
Bu ot karaciğer ve böbrek kalkanı
Çinli otomobil üreticisi uçan arabayı tanıttı. Siz hala orucu ne bozar, kadınlar ne giymemeli diye konuşun Otomotiv
Çinli otomobil üreticisi uçan arabayı tanıttı. Siz hala orucu ne bozar, kadınlar ne giymemeli diye konuşun
Sofur bitkisi neye yarar Şifalı Bitkiler
Sofur bitkisi neye yarar
Çiriş otu nelere iyi gelir Şifalı Bitkiler
Çiriş otu nelere iyi gelir