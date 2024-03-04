Ayvaz kasap hep bir hesap deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Ayvaz kasap hep bir hesap deyimi ne anlama geliyor?
Ayvaz kasap hep bir hesap deyimi ne anlama gelir? Ayvaz kasap hep bir hesap deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Ayvaz kasap hep bir hesap deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin iki şey arasında kalması ha öyle ha böyle, ikisi de bir; hangi yolu seçersek seçelim aynı sonuca varır anlamında kullanılan bir deyim olarak tanımlanmaktadır.

Kar ve zarar hesabının bir şey değiştirmediği, yararın da zararın da olmadığı durumlarda kullanılan bir deyimdir.

AYVAZ KASAP HEP BİR HESAP DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Durumu idare etmek için ayvaz kasap hep bir hesap deyip geçip yoluna devam ediyor."

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