Ayyüce Türkeş Taş oyunu kullandıktan sonra Adanalıları sandığa davet etti

Kaynak: Haber Merkezi
Ayyüce Türkeş Taş oyunu kullandıktan sonra Adanalıları sandığa davet etti
Alparslan Türkeş'in kızı Dr. Ayyüce Türkeş Taş, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu Adana'da oyunu ailecek kullandı.

2023 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti'nin Adana 1. sıra milletvekili adayı olan ve seçimlerden zaferle çıkıp Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem milletvekili olan İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Ayyüce Türkeş Taş oyunu Adana'da kullandı.

MHP kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı oy kullanmaya 2011 yılında dünya evine girdiği bilgisayar mühendisi Egemen Taş ve kızları Selinay Alsu ile birlikte geldi.

Oyunu Adana'nın Kozan ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda kullanan Taş ailesinin oldukça neşeli olduğu gözlendi. Taş, Sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada "Adana'mızın önümüzdeki beş yılını belirleyecek seçim için oyumuzu, Kozan Cumhuriyet İlkokulu 1237 numaralı sandıkta kullandık. Seçim sonuçlarının Adana ve Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Adanalı hemşehrilerimizi oy kullanmak üzere sandıklara davet ediyorum" dedi.

1-005.jpg

2-005.jpg

3-004.jpg

Son Haberler
Turgut Altınok'un bir kızının RTÜK'te diğerinin Dışişleri'nde çalıştığı ortaya çıktı. KPSS'siz işe girmişler Gündem
Turgut Altınok'un bir kızının RTÜK'te diğerinin Dışişleri'nde çalıştığı ortaya çıktı. KPSS'siz işe girmişler
İşte mide ağrılarına iyi gelen mucize ot Şifalı Bitkiler
İşte mide ağrılarına iyi gelen mucize ot
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem Gündem
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Ziraat Odası Başkanı AKP’ye verdiği oyun fotoğrafını çekip paylaştı Gündem
Ziraat Odası Başkanı AKP’ye verdiği oyun fotoğrafını çekip paylaştı
Kırgız Türkleri Van’da atlarıyla oy kullanmaya gitti Gündem
Kırgız Türkleri Van’da atlarıyla oy kullanmaya gitti
UEFA'dan olaylı maç hakkında tarihi karar. Tazminat ödenecek Spor
UEFA'dan olaylı maç hakkında tarihi karar. Tazminat ödenecek
AKP’nin Eskişehir Adayı Nebi Hatipoğlu basına böyle sansür uyguladı: Ne çekiyorsun oğlum? Gündem
AKP’nin Eskişehir Adayı Nebi Hatipoğlu basına böyle sansür uyguladı: Ne çekiyorsun oğlum?