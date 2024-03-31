Ayyüce Türkeş Taş oyunu kullandıktan sonra Adanalıları sandığa davet etti

2023 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti'nin Adana 1. sıra milletvekili adayı olan ve seçimlerden zaferle çıkıp Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem milletvekili olan İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Ayyüce Türkeş Taş oyunu Adana'da kullandı.

MHP kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı oy kullanmaya 2011 yılında dünya evine girdiği bilgisayar mühendisi Egemen Taş ve kızları Selinay Alsu ile birlikte geldi.

Oyunu Adana'nın Kozan ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda kullanan Taş ailesinin oldukça neşeli olduğu gözlendi. Taş, Sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada "Adana'mızın önümüzdeki beş yılını belirleyecek seçim için oyumuzu, Kozan Cumhuriyet İlkokulu 1237 numaralı sandıkta kullandık. Seçim sonuçlarının Adana ve Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Adanalı hemşehrilerimizi oy kullanmak üzere sandıklara davet ediyorum" dedi.