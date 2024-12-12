AZ 2-0 öne geçtiği maçta Ludogorets'le berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar, Bulgar temsilcisi Ludogorets'e konuk olduğu maçta 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Hollanda ekibi, Ruben van Bommel ve Seiya Maikuma’nın golleriyle ilk yarıyı önde kapatsa da ikinci yarıda yediği iki duran top golüyle galibiyeti elinden kaçırdı.

AZ, henüz Avrupa deplasmanlarından puan çıkaramamış bir ekip olarak bu maçta aldığı beraberlikle gruptan çıkma umutlarını sürdürdü. Teknik direktör Maarten Martens yönetimindeki takım, son iki maçında güçlü rakipler AS Roma ve Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Şu anda 16. sırada bulunan AZ, playoff aşamasına kalabilmek için ilk 24 içinde yer almak zorunda.

İLK YARIDAKİ ETKİLİ PERFORMANS

Karşılaşmaya hızlı başlayan AZ, 13. dakikada Ruben van Bommel’in golüyle öne geçti. Van Bommel, Ernest Poku’nun çektiği şutun kaleciden dönmesiyle pozisyonu takip ederek topu ağlara gönderdi. Beş dakika sonra Seiya Maikuma, Poku’nun geri pasıyla buluştuğu topu zayıf ayağıyla filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.

İlk yarıda rakibine üstün bir oyun sergileyen AZ, üçüncü golü bulmaya da yaklaştı. Van Bommel’in kendi yarı sahasından başlattığı etkileyici bir dripling sonrası çektiği şut, Ludogorets kalecisi Sergio Padt tarafından kurtarıldı. Hemen ardından Sven Mijnans’ın ceza sahası dışından yaptığı şık vuruş ise direğe takıldı.

DURAN TOP KABUSU: 2 DAKİKADA 2 GOL

İkinci yarıda kontrolü elinde tutmaya çalışan AZ, 60. dakikada Ludogorets’in ilk golüne engel olamadı. Erick Marcus’un kullandığı serbest vuruşta Ivaylo Chochev topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Bu golün şokunu atlatamayan Hollanda ekibi, yalnızca iki dakika sonra aynı senaryoyu tekrar yaşadı. Marcus’un ceza sahasına yaptığı bir diğer ortayı Kwadwo Duah kafa vuruşuyla gole çevirdi ve skor 2-2 oldu.

Maçın kalan dakikalarında AZ, galibiyet golünü arasa da istediği sonucu elde edemedi. Özellikle genç forvet Mexx Meerdink, David Møller Wolfe’un pasıyla buluştuğu pozisyonda önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

AZ İÇİN KRİTİK HAFTALAR

AZ, Avrupa Ligi gruplarındaki kaderini belirleyecek iki zorlu mücadele öncesinde moral bulmak için hafta sonu Hollanda liginde NAC Breda’ya konuk olacak. Ayrıca teknik direktör Martens’in, Ludogorets karşısında yediği duran top golleri sonrası savunmadaki zaaflara çözüm üretmesi bekleniyor.

Hollanda temsilcisinin genç kadrosuyla sergilediği dinamik oyun dikkat çekse de duran toplardaki savunma problemleri, bu seviyede başarıya ulaşabilmeleri için aşmaları gereken en büyük engel olarak öne çıkıyor.