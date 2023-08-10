Az uyku hangi hastalığı tetikler

Yeni araştırmanın sonuçları oldukça çarpıcı. CNN'in haberine göre, bilim insanları, gece uykusunun 50 yaş ve üzerinde olanlara etkisine dair bir araştırma yaptı ve sonuçları açıklandı. Araştırmada İngiltere'de 25 yıl boyunca herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan 50 yaşındaki yaklaşık 8 bin kamu çalışanı mercek altına alındı. Araştırmanın sonuçları, PLOS tıp dergisinde yayımlandı.

50 yaş grubunda gece 5 saat ya da daha az uyuyanlarda, 7 saat ve daha fazla uyuyanlara göre yüzde 30 daha fazla kronik hastalık gelişebildiği belirlendi. Bu oran 60 yaş grubunda ise yüzde 32, 70 yaş grubunda yüzde 40 olarak ortaya çıktı.

Araştırmacı bilim insanları, gelişen kronik hastalıklar arasında şunların olduğunu açıkladı:

“Felç, kalp yetmezliği, diyabet, kanser, koroner kalp hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kronik böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı, depresyon, bunama, zihinsel bozukluklar, parkinson ve artrit”



Bilim insanları, yatmadan önce kafein, alkol ve fazla yemek yemekten kaçınmayla gün içerisinde egzersiz yapmanın uyuyamama sorununu azaltığını da açıkladı.

Önceki araştırmalarda, 7 saat ve ya daha az uyuyan yetişkinlerde tansiyon ve obezite geliştiği ortaya çıkmıştı.

AA