Azakeyeri otu nelere iyi geliyor? İşte mucizileri

Günümüzde, insanlar doğal yaşam tarzına yöneliyor ve bu süreçte, şifalı bitkiler giderek daha fazla ilgi görüyor.

Bu bitkiler arasında, azakeyeri otu öne çıkıyor ve sağlık üzerindeki etkileriyle tanınmış durumda.

Azakeyeri otunun şifalı bitkiler içindeki önemli rolü ve mucizevi yararları göz ardı edilemez.

Azakeyeri otu nedir?

Yılanyastığıgiller ailesinden gelen bu bitki; akarsu kenarlarında ve bataklık alanlarda bulunan, 60-70 cm boyunda, otsu bir bitkidir.

Meyveleri yeşilimsi, çiçekleri ise siyahımsı-erguvani renkte ve tatlı bir tada sahiptir.

Azakeyeri otunun faydaları:

İştahı artırır ve sindirim sistemi gazlarını azaltır.

Mide ekşimesini hafifletir ve mide ülserlerinin iyileşmesine yardımcı olur.

İdrar söktürücü ve adet düzenleyici özelliklere sahiptir.

Diş etlerini güçlendirir.

Terlemeyi teşvik eder, ateşi düşürür ve ağrıları giderir. Kusmayı ve öksürüğü tetikler.

Sinir sistemini sakinleştirir ve sarılık ile gut hastalığının tedavisinde etkilidir.