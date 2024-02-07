Azerbaycan bir kez daha Aliyev dedi. Erdoğan'dan tebrik telefonu

Kaynak: DHA
Azerbaycan bir kez daha Aliyev dedi. Erdoğan'dan tebrik telefonu
Azerbaycan'da, erken cumhurbaşkanı seçimleri için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre İlham Aliyev seçimde yüzde 90'ın üzerinde bir oy alarak, yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Erdoğan Aliyev’e tebrik telefonu.

Azerbaycan'da, erken cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi. İlham Aliyev, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 90'ın üzerinde bir oy alarak, yeniden Azebaycan Cumhurbaşkanı olarak seçildi.

fgh.jpg

ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Görüşmede Erdoğan, Aliyev’i tebriklerini iletti.

Erdoğan görüşmede, Aliyev’in yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin Azerbaycan için hayırlı olması temennisini dile getirdi.

ythg-001.jpg

6 MİLYON 478 BİN 623 SEÇMEN VAR

6 milyon 478 bin 623 seçmenin olduğu Azerbaycan’da yerel saatle 08.00'da başlayan oylama, 19.00'da tamamlandı. Ülke genelinde kurulan 6 bin 537 sandıkta toplam 6 milyon 478 bin 623 seçmen bulunuyor.

7 ADAY YARIŞTI

Seçimlerde Milli Meclisten 4 milletvekili ve 3 meclis dışından olmak üzere toplam 7 aday yarıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yeni Azerbaycan Partisi'nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dışında Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin adayı Kudret Hasanguliyev, Milli Cephe Partisi'nin adayı Razi Nurullayev, Büyük Azerbaycan Partisi’nin adayı Elşad Musayev, Büyük Kurtuluş Partisi’nin adayı Fazil Mustafayev, bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuad Aliyev yarıştı.

İlgili Haberler
Aliyev ile Paşinyan bir araya geliyor
Aliyev ile Paşinyan bir araya geliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Aliyev ile görüştü
Azerbaycan'dan Ukrayna'ya altyapı yardımı
Azerbaycan'dan Ukrayna'ya altyapı yardımı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı O’Brien’ı kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı O’Brien’ı kabul etti
Son Haberler
Cihat Arslan'ın yeni takımı belli oldu Spor
Cihat Arslan'ın yeni takımı belli oldu
Bakan Fidan Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı El-Lafi ile görüştü Gündem
Bakan Fidan Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı El-Lafi ile görüştü
Bir dönemin yıldızı 5. lige imza attı Spor
Bir dönemin yıldızı 5. lige imza attı
Taylandlı kadın Ordu'da Müslüman oldu Yerel Haberler
Taylandlı kadın Ordu'da Müslüman oldu
Ankaragücü'nden 2027'ye kadar imza Spor
Ankaragücü'nden 2027'ye kadar imza
Şeytanlar tası tarağı toplayıp ülkeyi terk etti. Emre Ulaş'tan hayran bırakacak karikatür Karikatür
Şeytanlar tası tarağı toplayıp ülkeyi terk etti. Emre Ulaş'tan hayran bırakacak karikatür