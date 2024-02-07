Azerbaycan bir kez daha Aliyev dedi. Erdoğan'dan tebrik telefonu

Azerbaycan'da, erken cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi. İlham Aliyev, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 90'ın üzerinde bir oy alarak, yeniden Azebaycan Cumhurbaşkanı olarak seçildi.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Görüşmede Erdoğan, Aliyev’i tebriklerini iletti.

Erdoğan görüşmede, Aliyev’in yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin Azerbaycan için hayırlı olması temennisini dile getirdi.

6 MİLYON 478 BİN 623 SEÇMEN VAR

6 milyon 478 bin 623 seçmenin olduğu Azerbaycan’da yerel saatle 08.00'da başlayan oylama, 19.00'da tamamlandı. Ülke genelinde kurulan 6 bin 537 sandıkta toplam 6 milyon 478 bin 623 seçmen bulunuyor.

7 ADAY YARIŞTI

Seçimlerde Milli Meclisten 4 milletvekili ve 3 meclis dışından olmak üzere toplam 7 aday yarıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yeni Azerbaycan Partisi'nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dışında Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin adayı Kudret Hasanguliyev, Milli Cephe Partisi'nin adayı Razi Nurullayev, Büyük Azerbaycan Partisi’nin adayı Elşad Musayev, Büyük Kurtuluş Partisi’nin adayı Fazil Mustafayev, bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuad Aliyev yarıştı.