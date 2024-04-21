Azerbaycan Dışişleri Bakanı, eski İran Büyükelçisi'ni kabul etti

Kaynak: Haber Merkezi
Azerbaycan Dışişleri Bakanı, eski İran Büyükelçisi'ni kabul etti
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran'ın Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Seyyid Abbas Musavi'yi Azerbaycan'daki diplomatik faaliyetlerini tamamlaması vesilesiyle kabul etti.

Dün gerçekleşen görülmede taraflar iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve işbirliğinin karşılıklı saygı temelinde gelişmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Siyasi, ticari-ekonomik ve diğer alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi için önemli adımlar atıldığı vurgulandı.

Ceyhun Bayramov, Azerbaycan ve İran arasındaki ilişkilerin bölgesel ve çok taraflı düzlemlerde geliştiğine ve 3+3 gibi bölgesel formatların etkinliğine dikkat çekti.

Büyükelçi Seyyid Abbas Musavi diplomatik faaliyetleri sırasında kendisine verdikleri destekten dolayı Bayramov'a teşekkür etti. Büyükelçi olarak görev yaptığı süre boyunca ikili ilişkilerin geliştirilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini kaydeden Musavi, yeni büyükelçinin de ilişkilerin daha da geliştirilmesi için azami çaba göstereceğine inandığını ifade etti.

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