Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsveç makamlarına, suçlulara karşı gerekenin yapılması ve bu tür nefret suçlarının önlenmesi çağrısında da bulunuldu.
İsveç'te Kuran yakma eylemi devletler tarafından kınanmaya devam ediyor. Bir kınama da Azerbaycan'dan geldi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsveç makamlarına, suçlulara karşı gerekenin yapılması ve bu tür nefret suçlarının önlenmesi çağrısında da bulunuldu.