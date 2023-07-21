Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsveç makamlarına, suçlulara karşı gerekenin yapılması ve bu tür nefret suçlarının önlenmesi çağrısında da bulunuldu.