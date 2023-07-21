Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı

İsveç'te Kuran yakma eylemi devletler tarafından kınanmaya devam ediyor. Bir kınama da Azerbaycan'dan geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsveç makamlarına, suçlulara karşı gerekenin yapılması ve bu tür nefret suçlarının önlenmesi çağrısında da bulunuldu.

Öne Çıkanlar
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Soruyoruz Fulya hanım bunun neresi iftira?
Soruyoruz Fulya hanım bunun neresi iftira?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Son Haberler
Herkes bu Arap kızı konuşuyor. Yoğun istek üzerine yeniden yayınlıyoruz Güncel
Herkes bu Arap kızı konuşuyor. Yoğun istek üzerine yeniden yayınlıyoruz
Sarsılmaz Cumhuriyet'in 100. yılı için özel tabanca üretti Güncel
Sarsılmaz Cumhuriyet'in 100. yılı için özel tabanca üretti
İshak Paşa Sarayı’nda Senforock konseri Kültür Sanat
İshak Paşa Sarayı’nda Senforock konseri
Lavanta ile nane enerji yüklüyor Şifalı Bitkiler
Lavanta ile nane enerji yüklüyor
Aşırı terlemedenendoskopik yöntemle kurtulma Sağlık
Aşırı terlemedenendoskopik yöntemle kurtulma
Konutta hem ek vergi hem ceza geliyor Ekonomi
Konutta hem ek vergi hem ceza geliyor
Okul çocuğa nasıl sevdirilir Sağlık
Okul çocuğa nasıl sevdirilir