Miçotakis’in çiğnediği “Sakız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin geleceğinİ düzenleyen “Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Atina Bildirgesi”ni imzaladı.

Miçotakis, bildirgenin 1930’da dönemin başbakanları İsmet İnönü ve Elefterios Venizelos’un imzaladığı “dostluk anlaşmasından” sonra yapılan ikinci deklarasyon olduğunu belirterek atılan adımın tarihsel önemine işaret etti.

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Atina bildirgesinin imzasından önce Anadolu Ajansı bülteninde, Doç. Dr. Esra Özsüer imzasıyla “Erdoğan-Miçotakis görüşmesi: 90 yıl sonra ilk büyük anlaşma” başlıklı bir makale yayınlandı.

Yazının içeriğinden, Özsüer’in Atina bildirgesinin içeriğine hâkim olduğu anlaşılıyor... Esra Özsüer, 27-31 Ekim 1930 tarihleri arasında dönemin Başbakanı Venizelos’un Türkiye ziyareti sırasında 30 Ekim 1930’da imzalanan “Türk-Yunan Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaştırma ve Hakemlik Antlaşması”nı ve 5 Ekim 1931 tarihinde Başbakan İsmet İnönü’nün Atina ziyaretini hatırlattı ve Venizelos’un, Atatürk’ü Nobel Barış Ödülüne aday göstermesi üzerinde durdu...

Özsüer, makalesinde, “İki komşu ülke arasındaki tarihi ve siyasi ihtilafları göz ardı etmeyen Erdoğan’ın altını özellikle çizdiği nokta, bu anlaşmazlıklara Türkiye ve Yunanistan’ın çözüm bulma iradesini gösterme çabasıdır.” dedi.

Kısacası ortada bir anlaşma yok! İmzalanan bir bildirge var.

Uluslararası İlişkiler uzmanı Alexandros Despotopoulos da Independent Türkçe’ye konuştu ve “Atina Bildirisi bir anlaşma değil. Ancak ilişkiyi sakin sularda tutma konusundaki her iki tarafın istekliliğini gösteriyor. Maalesef nehrin her iki tarafında da bu yaklaşıma inanmayan insanlar olduğunu da unutmamalıyız. Ankara'da gördük, Atina'da gördük... Yine de umut var. Önümüzdeki yılın daha sakin geçebileceği ve iki ülke ilişkilerine yeni bir dönemin gelebileceği umudu var. Ancak hala bir süre alacağını düşünüyorum” dedi.

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Bilindiği gibi, Yunanistan, kendi ülkesini ABD üsleriyle donattı... Türk sınırına 20 kilometre mesafede Dedeağaç’ta Yunan ve Amerikan askerleri var... Öyle ki Tayyip Erdoğan, 11 Kasım 2021’de “Şu anda Yunanistan'ın içerisindeki Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. O denli Yunanistan'ın içinde Amerika'nın üsleri var. Şöyle hepsini bir araya toparladığımız zaman ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki Yunanistan'ın kendisi adeta Amerika'nın bir üssü gibi.” demişti.

Erdoğan, 30 Mayıs 2022’de de ABD’nin Yunanistan’da 9 askeri üssü olduğuna dikkat çekerek “Peki bu üsler kime karşı kuruluyor?” diye sormuştu. Erdoğan, “Söyledikleri şu; ‘Rusya’ya karşı...’ Yalan... Dürüst değiller. Bütün bu olanlar karşısında, bunların Türkiye’ye karşı takındıkları tavır ortada” diye konuşmuştu.

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Ayrıca Avukat Hüseyin Özbek’in belirttiği gibi Miçotakis, ziyaret öncesi, Lozan'a göre silahlandırılmaması gereken Sakız adasında askeri birlik ziyaretini basına servis ederek Türkiye ile resmen alay etti! ‘Ben Lozan' ı çiğnerim, Türkiye'ye de postamı atarım, kimse tık diyemez’ mesajı verdi!”

Yine Zafer Partisi’nin Milli Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fikret Bayır şu açıklamayı yaptı:

“24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşmasının Trakya Sınırları Sözleşmesine göre, Türkiye ve Yunanistan arasında tanımlanan 30 kilometrelik gayri askeri statüdeki alanda konuşlu Yunan Tugayları'na yapılan ziyaretler, ‘Güven Arttırmak’ yerine, Yunanistan’a taviz verilerek, Lozan Antlaşması hilafına yaptığı askerî tertiplenmenin ‘zımnen tanınması ve meşrulaştırılması’ anlamına gelmektedir.”

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Bu veriler ışığında “90 yıl sonra ilk büyük anlaşma” değerlendirmesi Türk kamuoyunu etkilemeye dönük bir algı operasyonu gibi görünüyor.

Miçotakis ile Erdoğan’ı Atina bildirgesi için masaya oturtan irade, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın iradesi olmasın? Türk Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Yunanistan’ın Lozan’ı çiğnediğini görmüyor mu? Bu şartlarda Yunanistan ile iyi komşuluk bildirgesi imzalamak, Ege’de Türkiye’nin ilçeleri durumunda olan adaların işgal edilmesini, ayrıca Yunanistan’ın elindeki adaların Lozan’a aykırı olarak silahlandırılmasını ve yine Lozan’a aykırı olarak Türk sınırına askeri yığınak yapılmasını onaylamak anlamına gelir...