Bu yazının fikir babası değerli kardeşim Sözcü Televizyonu (SZC TV) ana haber moderatörü Fatih Portakal kardeşimdir.

Vatandaştan gelen mesajı Portakal şöyle okudu:

- “Utanmasalar maaş vermeyecekler…”

Ve taşı da gediğine koydu:

- “Ellerinden gelse maaş vermeyecekler,

Ellerinden gelse verdikleri maaş zamlarını da geri alacaklar,

Ellerinden gelse enflasyon farkını bile vermeyecek iktidar…

IMF ile anlaşma yok ama onlar ‘asgari ücreti arttırma, memur maaşlarına zam yapma’ diyorlar

Fatih Portakal’a yüzde yüz hak vererek diyelim ki ellerinden gelse;

Anayasanın ilk 4 maddesini kaldırılar,

Anayasanın laik ilkesini uçururlar,

Yasama, yürütme, yargıyı Terk Adam’a bağlarlar,

Recep Tayyip Erdoğan’a ömür boyu cumhurbaşkanlığı verirler.

Cumhurbaşkanlığını babadan oğula ya da damada geçme kuralı getirirler.

Anayasa mahkemesini kapatırlar.

Özgür Medyayı yok ederler.

Her türlü; Miting, gösteri, toplanma, basın açıklaması yapma hakkını kaldırırlar.

Vergileri yüzde yüz arttırırlar.

Döviz hesaplarına el koyarlar.

AKP ve MHP ile CHP’yi bırakıp tüm partileri kapatırlar.

Tüm karayollarını paralı yaparlar.

Dış borçları ödemezler.

Kadınlara kapanmayı zorunlu kılarlar.

Cuma günlerini tatil yapıp Cuma namazını zorunlu yaparlar.

Türkçe’den Latin harflerini kaldırır, Arapçayı resmi dil yaparlar.

Etkisizleştirdikleri resmi tatilleri kaldırırlar.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adını tarih kitaplarından silerler.

Atatürk devrim yasalarını ilga eder, nutku yasak kitap ilan ederler.

Hilafeti geri getirirler.

Türkiye’yi İslam Cumhuriyeti yaparlar.

Abdulkadir Selvi de şöyle demişti;

- “Ellerinden gelse Erdoğan'sız bir Türkiye hayal ediyorlar…”

Değerli okurlarım,

Erdoğanlı Türkiye’ye göre; Erdoğan’sız Türkiye Cennet olur Abdulkadir kardeşim:

- Bağımsız ve tarafsız yargı sağlanır.

- Anayasa Mahkemesi kararları çiğnenemez.

- Kişilik hakları ortadan kaldırılamaz.

- Cemaat ve Tarikatların devlet kurumlarını istilası önlenir.

- Yandaş mütahitlere devlet kaynakları peşkeş çekilmez.

- Ekonomik kriz çözülür.

- Medya üzerindeki ağır baskı sonlanır.

- Sendikal haklar tanınır.

- Siyasette normalleşme olur.

- Demokrasi yeniden rayına oturur.

Sonuç olarak şunu söyleyeyim.

Demokrasimizin güvencesi muhalefet partileridir, özgür medyadır ve elbette büyük Türk Milleti’dir…