Azerbaycan Ermenistan sınırında araştırma başlattı

Azerbaycan medyasında çıkan haberlere göre yaşanan olay sonrasında Şerur ilçesi sakini Bahtiyar Sultanov vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada “Hemen hastaneye kaldırılıp gerekli tıbbi müdahale yapıldı, ancak durumu hala ağır. Şahbuz ilçe savcılığı personeli, ceza savcısı ve Azerbaycan Ordusu mühendislik birliklerinin katılımıyla olay yerini inceledi ve diğer gerekli prosedürel işlemleri gerçekleştirdi. Konuyla ilgili olarak Şahbuz İlçe Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma yürütülüyor" denildi.