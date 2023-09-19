Azerbaycan Ermenistan'a ait mühimmat deposu ile askeri teçhizatı imha etti

Azerbaycan ordusu, Karabağ'da bulunan Ermeni Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir mühimmat deposu, sığınak ve askeri teçhizatı imha etti.

KAYNAK: İHA
Azerbaycan Ermenistan'a ait mühimmat deposu ile askeri teçhizatı imha etti

Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonu sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ağdara istikametinde bulunan Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin 5'inci savunma tugayına ait mühimmat depolarından birinin imha edildiği bildirildi. Ayrıca Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait sığınak ve askeri teçhizatın vurulduğu aktarıldı.

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Rus barış gücü birliğinin Hocavend bölgesinde geçici olarak konuşlandığı topraklarda bulunan Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ait P-18 radar istasyonunun imha edildiği bildirildi.

ERMENİSTAN ATEŞİ SONUCU ŞUŞA'DA BİR SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Azerbaycan Başsavcılığı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerin Şuşa'ya hava toplarıyla saldırı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, saldırı sonucu Şuşa Devlet Korusunda mühendis olarak görev yapan Vidadi Ferhadov'un hayatını kaybettiği belirtildi.

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