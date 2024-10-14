Azerbaycan, GSYİH'sinde artış yaşandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Azerbaycan, GSYİH'sinde artış yaşandı

Azerbaycan, Ocak-Eylül 2024 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre %4,7 artışla yaklaşık 54,6 milyar dolar gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) üretti.

Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, geçen yıl ekonominin petrol ve gaz sektöründeki katma değer yüzde 0,9 artarken, petrol ve gaz dışı sektörde ise yüzde 7,1 arttı.

GSYH'de sanayinin payı %37,1, üretim, ticaret ve taşıtların tamiri %9,6, ulaştırma ve depolama %7, tarım, ormancılık ve balıkçılık %6,4, inşaat %6,3, turizm konaklama ve ikram hizmetleri %2,4, bilgi ve iletişim %1,8, diğer sektörler %19,2 ve ürün ve ithalat üzerindeki net vergiler %10,2 oldu.

Raporun konu edindiği zaman aralığında kişi başına düşen GSYİH değeri 5.354 dolar olarak kaydedildi.

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