Azerbaycan, GSYİH'sinde artış yaşandı

Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, geçen yıl ekonominin petrol ve gaz sektöründeki katma değer yüzde 0,9 artarken, petrol ve gaz dışı sektörde ise yüzde 7,1 arttı.

GSYH'de sanayinin payı %37,1, üretim, ticaret ve taşıtların tamiri %9,6, ulaştırma ve depolama %7, tarım, ormancılık ve balıkçılık %6,4, inşaat %6,3, turizm konaklama ve ikram hizmetleri %2,4, bilgi ve iletişim %1,8, diğer sektörler %19,2 ve ürün ve ithalat üzerindeki net vergiler %10,2 oldu.

Raporun konu edindiği zaman aralığında kişi başına düşen GSYİH değeri 5.354 dolar olarak kaydedildi.