Azerbaycan Hava Kuvvetleri’nden tatbikat

Azerbaycan Hava Kuvvetleri, tatbikata başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un 2023 yılı için onayladığı tatbikat planına göre hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının bugün tatbikat uçuşlarına başladığı belirtildi.

Savaş pilotlarının tatbikat planına uygun olarak alçak ve orta irtifalarda zorlu manevralar, temsili düşman hedeflerinin koordinatlarının belirlenmesi, havadan keşif yapılması ve diğer görevleri yüksek profesyonellik ile gerçekleştirdiği bildirildi.

Bakanlık, askeri pilotların muharebe becerilerini geliştirmeye ve profesyonelliklerini artırmaya yönelik tatbikatın devam edeceğini aktardı.