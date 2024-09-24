Azerbaycan Hava Yolları Tel Aviv kararı

Azerbaycan Hava Yolları AZAL'dan İsrail kararı geldi. Şirket, güvenlik nedeniyle Bakü-Tel Aviv uçuşlarını bir çok şirket gibi askıya aldı.



Azerbaycan Hava Yolları AZAL'dan yapılan açıklamaya göre, İsrail'deki son olaylar ve güvenlik sorunları nedeniyle Bakü'den Tel Aviv'e karşılıklı uçuşların askıya alındığı duyuruldu. Uçuşların yeniden başlamasıyla ilişkin kararın bölgede durumun değerlendirilmesinden sonra belli olacağı kaydedildi. İsrail'in başkenti Tel Aviv için bileti olan yolcuların ücretinin tamamını geri alabileceği açıklandı. Bunun yanında yolculara ceza ödemeden başka bir uçuşla değiştirme hakkı verildi.



Katar Havayolları da, Beyrut uçuşlarını yarına kadar durdurma kararı aldığını açıkladı. Katar'dan yapılan duyuruda, "Lübnan'daki yaşananlar nedeniyle, Katar Havayolları olarak Beyrut'a karşılıklı uçuşları 25 Eylül tarihine kadar durdurmaya karar verdik. Yolcularımızın güvenliği en yüksek önceliğimizdir" denildi.



Ayrıca Wizz Air ve British Airways de Tel Aviv'e ve Tel Aviv'den yapılacak uçuşları askıya aldığını açıkladı.