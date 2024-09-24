Azerbaycan Hava Yolları Tel Aviv kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Azerbaycan Hava Yolları Tel Aviv kararı

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), güvenlik nedeniyle Bakü-Tel Aviv uçuşlarının durdurulduğunu duyurdu.

Azerbaycan Hava Yolları AZAL'dan İsrail kararı geldi. Şirket, güvenlik nedeniyle Bakü-Tel Aviv uçuşlarını bir çok şirket gibi askıya aldı.

Azerbaycan Hava Yolları AZAL'dan yapılan açıklamaya göre, İsrail'deki son olaylar ve güvenlik sorunları nedeniyle Bakü'den Tel Aviv'e karşılıklı uçuşların askıya alındığı duyuruldu. Uçuşların yeniden başlamasıyla ilişkin kararın bölgede durumun değerlendirilmesinden sonra belli olacağı kaydedildi. İsrail'in başkenti Tel Aviv için bileti olan yolcuların ücretinin tamamını geri alabileceği açıklandı. Bunun yanında yolculara ceza ödemeden başka bir uçuşla değiştirme hakkı verildi.

Katar Havayolları da, Beyrut uçuşlarını yarına kadar durdurma kararı aldığını açıkladı. Katar'dan yapılan duyuruda, "Lübnan'daki yaşananlar nedeniyle, Katar Havayolları olarak Beyrut'a karşılıklı uçuşları 25 Eylül tarihine kadar durdurmaya karar verdik. Yolcularımızın güvenliği en yüksek önceliğimizdir" denildi.

Ayrıca Wizz Air ve British Airways de Tel Aviv'e ve Tel Aviv'den yapılacak uçuşları askıya aldığını açıkladı.

Son Haberler
Kaza kurbanı pilota hazin tören
Kaza kurbanı pilota hazin tören
Bezle şekillendirilmiş 6 bin yıllık kafatası bulundu
Bezle şekillendirilmiş 6 bin yıllık kafatası bulundu
Devlet Bahçeli'nin bir kere daha düştüğünü açıklamıştı. Dr. Bilgehan Bilge'den Dervişoğlu, Özdağ ve Bahçeli'ye uyarı
Devlet Bahçeli'nin bir kere daha düştüğünü açıklamıştı. Dr. Bilgehan Bilge'den Dervişoğlu, Özdağ ve Bahçeli'ye uyarı
Tuğba Özay, yeni hedefini açıkladı! Ünlü manken bakınız bu kez ne olmak istiyor?
Tuğba Özay bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi! Siyasete mi atılıyor?
Evin bahçesinden çocuk cesedi çıktı
Evin bahçesinden çocuk cesedi çıktı