Azerbaycan iklim değişikliği konusunda cesur adımlar atmaya hazırlanıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Azerbaycan iklim değişikliği konusunda cesur adımlar atmaya hazırlanıyor
Azerbaycan, iklim değişikliğiyle mücadele önlemlerini ulusal kalkınma planının merkezi bir unsuru haline getirmek ve bölgedeki diğer ülkelere örnek olmak için çabalıyor.

Azerbaycan Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve COP29 Başkanı Muhtar Babayev, bugün Berlin'deki 15. Petersberg İklim Diyaloğu'nda, Azerbaycan'ın küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlama hedefine katkıda bulunmak için elinden geleni yaptığını belirttikten sonra "Ancak emisyonları azaltmamıza rağmen, herkes ısınan bir gezegene uyum sağlamaya ihtiyaç duyuyor. Gelecek yıl hepimiz ulusal uyum planları geliştirmeliyiz. Ancak böyle yaparak 2030 planlarına erişebiliriz." dedi.

Babayev, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki olumsuz etkisinin de önemli bir konu olduğunu belirterek "Verim azalıyor, nüfusu günden güne artan dünyayı beslemek zorlaşıyor. Azerbaycan'da işgücünün üçte birinden fazlası tarımda istihdam ediliyor. Şimdi su kıtlığı ve toprak bozulması riskiyle karşı karşıyayız. Dünya genelinde yaklaşık 4 milyar insan bu tür sorunlarla karşı karşıya. Geçen yıl birçok ülke gıda üretim sistemlerini dönüştürmeyi taahhüt etti. Bu, çiftçileri ve gıda sistemlerini küresel ısınmanın olumsuz etkilerinden korumak için gereklidir" diye konuştu.

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