Azerbaycan, Laçın sınır kontrol noktasındaki geçişleri geçici olarak durdurdu

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne ait araçlarla Ermenistan'dan Azerbaycan'a kaçak eşya taşındığının tespit edildiğini, bu durum üzerine Laçın sınır kontrol noktasındaki geçişlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Azerbaycan, Laçın sınır kontrol noktasındaki geçişleri geçici olarak durdurdu

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerinden yapılan açıklamada, 1-5 Temmuz tarihlerinde Ermenistan'dan Azerbaycan'a geçen Uluslararası Kızılhaç Örgütüne ait araçlarda kaçak yolla taşınan çok sayıda cep telefonu, şarj cihazı, sigara ve yakıt tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şoförleri Ermenistan vatandaşı olan araçlarda tespit edilen kaçak eşyalara el konulduğu kaydedildi.

Uluslararası Kızılhaç Örgütünün bu konuda resmi kanallardan uyarılmasına rağmen yasa dışı taşımaların tekrarlandığı aktarılan açıklamada, bunların ortadan kaldırılması için gerekli adımlar atılmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne ait araçlarla kaçakçılık yapılarak Azerbaycan yasalarının ihlal edildiği, aynı zamanda Azerbaycan'ın, insani yardım kuruluşu olan Uluslararası Kızılhaç Örgütüne güveninin de kötüye kullanıldığı belirtildi.

Olaylarla ilgili soruşturma açıldığı vurgulanan açıklamada, Laçın sınır kontrol noktasındaki geçişlerin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Azerbaycan, Laçın Koridoru'nun başlangıcında, Ermenistan'dan Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı gruplara insan gücü, mühimmat, mayın ve diğer askeri teçhizatın taşınmasını önlemek için 23 Nisan'da sınır kontrol noktası kurmuştu.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni nüfus, Ermenistan'a geçişlerde ve dönüşlerde bu noktayı kullanıyor.

Öne Çıkanlar
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Son Haberler
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın hac fotoğrafları ortaya çıktı Magazin
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın hac fotoğrafları ortaya çıktı
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'den işsizlik isyanı Magazin
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'den işsizlik isyanı
Her sabah limonlu su içerek güne başlayanlara kötü haber. Uzmanlar açıkladı Sağlık
Her sabah limonlu su içerek güne başlayanlara kötü haber. Uzmanlar açıkladı
Selçuk Şahin Fenerbahçe'yi neden reddettiğini açıkladı Spor
Selçuk Şahin Fenerbahçe'yi neden reddettiğini açıkladı
Ev sahibi eşyaları ve çocuklarıyla sokağa attı Güncel
Ev sahibi eşyaları ve çocuklarıyla sokağa attı
Kurallara uymayan 10 taksiciye 5 bin 945 lira ceza Güncel
Kurallara uymayan 10 taksiciye 5 bin 945 lira ceza
Evinin önünde otururken silahla vuruldu Güncel
Evinin önünde otururken silahla vuruldu