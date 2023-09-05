Azerbaycan ordusu Ermenistan sınırına sevkiyat yapmaya devam ediyor

Azerbaycan ordusuna ait çok sayıda zırhlı araç ve tank ile Ermenistan sınırına doğru sevkiyat yaptığı görüldü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Azerbaycan ordusu Ermenistan sınırına sevkiyat yapmaya devam ediyor

Azerbaycan- Ermenistan sınırında sıcak temaslar devam ediyor.

3 gün önce Ermenistan ordusunun Basargeçer ilinin Zod yerleşim birimi istikametinde bulunan mevzilerinden, karşıdaki Azerbaycan mevzilerine 60 ve 82 milimetrelik havan toplarıyla ateş açtı.

Bunun ardından Azerbaycan Ordusu, Bayraktar TB2 SİHA ile Ermensitan’a ait yer kontrol istasyonunu imha etti.

Bu karşılıklı temasların ardından ise ülke genelinde askeri hareketlilik görülen Azerbaycan’da askeri izinler iptal edildi.

Azerbaycan ordusuna ait çok sayıda zırhlı araç ve tank ile Ermenistan sınırına doğru sevkiyat yaptığı görüldü.

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