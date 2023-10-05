Azerbaycan polisi, Karabağ'daki kiliseleri koruma altına aldı

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Karabağ bölgesindeki tarihi ve kültürel anıtların polis ekipleri tarafından korunduğunu açıkladı.

KAYNAK: AA
Azerbaycan polisi, Karabağ'daki kiliseleri koruma altına aldı

Bölgedeki tüm yerleşim birimlerindeki dini ve kültürel anıtların güvenliği sağlanırken, bazı önemli manastır ve kiliseler de özel olarak koruma altına alındı.

Bölgedeki Tüm Yerleşim Birimleri Güvende

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karabağ bölgesine dahil olan tüm yerleşim birimlerindeki dini ve kültürel anıtların güvenlik ve korumasının polis ekiplerince sağlandığı belirtildi. Açıklamada, bölgedeki halkın can ve mal güvenliğinin de polis tarafından garanti altına alındığı ifade edildi.

Önemli Manastır ve Kiliseler Koruma Altında

Açıklamada, bölgedeki bazı önemli manastır ve kiliselerin de polis tarafından özel olarak korunduğu kaydedildi. Açıklamada, Hocavent ilinin Cütçü köyündeki Amaras Manastırı ile Kelbecer ilinin Vengli köyündeki Genceser Manastırının, Hankendi şehrindeki bir katedral ile bir kilisenin de koruma altına alındığı bildirildi. Açıklamada, bu anıtların tarihi ve kültürel değerlerine saygı duyulduğu ve zarar verilmeyeceği vurgulandı.

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