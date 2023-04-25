Azerbaycan ulusal lideri Aliyev, Ankara'da anıldı

Bilkent Üniversitesi, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ile Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği "100. Yıl Konferansı: Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Azerbaycan Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in Doğumunun 100. Yılı" konferansı Ankara'da gerçekleştirildi.

Konferansa, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kürşat Aydoğan, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akif Qasimov, Azerbaycan milletvekili Vügar İskenderov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Eldar Aliyev, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Seçkin Köstem ile Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesinden Prof. İslam Mustafayev katıldı.

ALİYEV VE DOĞRAMACI BİRLİKTE ANILDI

Rektör Aydoğan, burada yaptığı konuşmada , Azerbaycan'a ilk ziyaretini 1992'de, sonrakini ise 2022'de gerçekleştirdiğini belirterek, "Gördüğüm değişiklik gerçekten inanılmazdı. Böylece siyasi istikrar ve güçlü bir liderlik neler yapabilir, nelere kadir olabilir, bir kez daha anladım." dedi.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in, Bilkent Üniversitesi ve onun kurucusu İhsan Doğramacı nezdinde ayrı bir yeri bulunduğunu dile getiren Aydoğan, Doğramacı'nın, Azerbaycan'ın insanı ve diline özel bir ilgisi, Haydar Aliyev ile de yakın ilişkisi olduğunu aktardı.

Aydoğan, Aliyev'in yaptırdığı Doğramacı'nın heykelinin Bilkent Üniversitesi kampüsünün merkezinde durduğunu belirterek, "Bu heykele her baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüzyılında ona sağlık ve eğitim alanlarında büyük katkı yapmış olan merhum İhsan Doğramacı'yı ve kardeş Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'i minnetle hatırlıyoruz." ifadesini kullandı.

"BU BİR KARDEŞLİK ÖRNEĞİDİR"

Prof. Dr. Akif Qasimov ise Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev'in tarihi değiştiren dahiler olduğunu söyleyerek, Aliyev'in, yönetim becerileri, vatanseverliği ve vizyonerliğiyle Azerbaycan'ın gelişmesinde büyük bir sıçramaya imza attığını dile getirdi.

Her iki ülkenin iyi ve kötü günde yan yana durduğuna işaret eden Qasimov, "Nasıl ki Türkiye, Karabağ savaşlarında her zaman yanımızda olduysa Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarında ve depremlerde kardeşlerimizin yardımına koşan Azerbaycan olmuştur. Bu bir kardeşlik örneğidir." şeklinde konuştu.

Qasimov, Şuşa Beyannamesi ile ikili ilişkilerin en üst düzeye çıktığını vurgulayarak, Türk şirketlerinin Karabağ'da imar ve restorasyon çalışmalarına dahil olmasını, dostluk ve kardeşliğin bir simgesi olarak nitelendirdi.

KARDEŞ ÜLKELRİN YARDIMLAŞMA ÖRNEĞİ KONUŞULDU

Milletvekili İskenderov, binlerce Azerbaycanlının Çanakkale Savaşı'na da katıldığına değindi.

İskenderov, iki ülke ilişkilerine dair, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikaları ve Şuşa Beyannamesi'nin kabul edilmesi, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini zirveye çıkardı." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde tüm Azerbaycanlıların canının yandığını ifade eden İskenderov, 4 yaşındaki bir kızın elindeki oyuncakları depremzede çocuklara gönderme isteğinde bulunduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ Savaşı'nda ülkece Azerbaycan'ın yanında olduklarını söylemesiyle Azerbaycan'ın gücünün "yüze katlandığını" belirten İskenderov, bu birliğin zaman geçtikçe katlanarak ilerleyeceğine inandığını dile getirdi.

"ŞUŞA BEYANNAMESİ İLE AZERBAYCAN-TÜRKİYE BİRLİĞİ ZİRVEYE ULAŞTI"

Müsteşar Eldar Aliyev, "bir millet iki devlet" söyleminin bir asırlık çınar gibi iki ülke halkının kalbinde kök saldığını ifade ederek, "milletin dahi şahsiyetlerinin dostluğunun milletin fertlerine miras kaldığını" söyledi.

Eldar Aliyev, Haydar Aliyev'in Türkiye sevgisinin SSCB döneminde başladığını belirterek, kariyerini, hatta hayatını riske atarak gizli gizli Türkçe öğrendiğini anlattı.

Haydar Aliyev'in, henüz SSCB tam olarak dağılmadan önce Nahçivan Özerk Bölgesi'nde yönetimdeyken Türkiye sınırında "Umut Köprüsü" adını verdikleri bir köprünün yapılmasını sağladığını kaydeden Müsteşar Aliyev, bu köprünün Türkiye ile Azerbaycan arasındaki manevi ilişkiye ilk kez bir fiziksel bağlam da kattığını aktardı.

Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilk fiziksel bağdan sonra doğal gaz hatlarıyla da bunun güçlendirildiğini ifade ederek, "Şuşa Beyannamesi ile Azerbaycan-Türkiye birliği zirveye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Seçkin Köstem ise "Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Dış Politikası ve Azerbaycan" konulu sunum yaptı.

Köstem, ikili ilişkilerin siyasi, diplomatik ve ekonomik boyutlarına odaklanarak, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerindeki hızlı gelişime dikkati çekti. Köstem, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkinin gelecek yıllarda daha da gelişmesi gerektiğini vurguladı.