Azerbaycan ve Ermeni temsilciler arasındaki 3’üncü görüşme sona erdi

Görüşmede, Karabağ’daki Ermenilerin yeniden entegrasyonu ve insani konular ele alındı. Azerbaycan’ın çalışma grubu üyeleri, 2 Ekim’de Hankendi’yi ziyaret edecek.

Yeniden entegrasyon planı tartışıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Azerbaycan’ın sunduğu yeniden entegrasyon planının ayrıntılı olarak tartışıldığı bildirildi. Açıklamada, planın Karabağ’daki Ermenilerin haklarını, kültürünü ve güvenliğini korumayı amaçladığı vurgulandı. Ayrıca, Hankendi yakınlarında çıkan yangın sırasında Azerbaycan’ın ilgili devlet kurumlarının aldığı acil tedbirler ve gerekli tıbbi malzeme, ilaç yardımlarının gönderilmesinden dolayı Ermeni nüfusun temsilcilerinin Azerbaycan’a teşekkür ettiği belirtildi. Ermeni nüfusun temsilcilerinin, Azerbaycan’dan mobil iletişim hizmetinin, televizyon ve radyo yayınlarının düzenlenmesi yönünde tedbirler almasını rica ettiği de ifade edildi.

Hankendi ziyareti planlanıyor

Görüşmede, Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermeni halk ile temaslardan sorumlu yetkilisi Ramin Memmedov, Ermeni heyetini yeniden entegrasyon süreciyle ilgili prosedürler ve sosyal hizmetler hakkında bilgilendirdi. Memmedov, Azerbaycan tarafından Karabağ bölgesindeki sorunlara yönelik oluşturulan çalışma grubu üyelerinin ekonomik, toplumsal ve benzeri sorunları yerinde çözmek amacıyla 2 Ekim’de Hankendi’yi ziyaret etmeyi planladıklarını söyledi.

İki ülke arasında diyalog süreci

Azerbaycan ordusu tarafından 19 Eylül’de Karabağ’da başlatılan ve 24 saat süren terörle mücadele operasyonunun ardından Ermeni silahlı grupları teslim olmuş ve Ermeni nüfus ile Azerbaycanlı temsilciler arasında diyalog süreci başlamıştı. Bu kapsamda, Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ’daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasındaki ilk görüşme 21 Eylül’de Azerbaycan’ın Yevlah kentinde, ikinci görüşme ise 25 Eylül’de Hocalı’da yapılmıştı.