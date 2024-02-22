Azerbaycan ve Katar'la yapılan anlaşmalar TBMM’de kabul edildi

Kaynak: AA
Azerbaycan ve Katar'la yapılan anlaşmalar TBMM’de kabul edildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Azerbaycan ve Katar ile yapılan anlaşmalar kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Azerbaycan ve Katar ile yapılan anlaşmalar görüşüldü.

Azerbaycan ile yapılan Tercihli Ticaret Anlaşması'nı Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ve Katar ile imzalanan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi Meclis’te kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, tekliflerin kabul edilmesinin ardından birleşimi, 27 Şubat Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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