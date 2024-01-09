Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçiminde 7 aday yarışacak

Kaynak: AA
Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçiminde 7 aday yarışacak
Azerbaycan’da 7 Şubat'ta yapılacak erken cumhurbaşkanı seçiminde 7 adayın yarışacağı kesinlik kazandı.

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu, 7 Şubat'ta yapılacak erken cumhurbaşkanı seçimi için başvuran 4 kişinin adaylığını daha onayladı. Böylece seçimde 7 adayın yarışacağı kesinlik kazanmış oldu.

Yeni Azerbaycan Partisince (YAP) aday gösterilen İlham Aliyev'in, Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev'in ve bağımsız aday Zahid Oruç adaylığının onaylandığı Kurulda, bugün adayların tescili hususunda son toplantı yapıldı.

Seçim için 17 kişi başvuru yaparken, Kurul bu adaylardan 10'unun başvurusunu gerekli evrakları teslim etmedikleri gerekçesiyle onaylamadığını bildirdi. Böylece seçimde 7 adayın yarışacağı kesinlik kazandı.

ERKEN CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat'ta yapılması hakkında karar aldı.

Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir düzenlendiği Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de yapıldı.

Aliyev'in imzaladığı kararnameyle cumhurbaşkanı seçimi öne alındı.

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