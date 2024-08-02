Azerbaycan’da mayın patlaması: 4 yaralı

Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) tarafından yapılan açıklamada, patlamanın köyün kırsal bir bölgesinde meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, patlamanın ardından Azerbaycan Sınır Hizmeti'ne bağlı bir astsubay ve bir ANAMA çalışanının bacaklarından yaralandığı, iki ANAMA çalışanının ise şarapnel parçalarıyla yaralandığı ifade edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı arazilerde Ermenistan güçleri tarafından döşenmiş yüz binlerce mayının bulunduğu tahmin ediliyor. 2. Karabağ Savaşı'nın sona erdiği günden bu yana, mayın patlamaları sonucu 66 Azerbaycanlı hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi ise yaralandı.

Patlamanın gerçekleştiği Kızılhacılı köyü, uzun yıllar Ermenistan'ın işgali altında kaldıktan sonra 24 Mayıs'ta Azerbaycan'a teslim edilmişti.