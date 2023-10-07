Azerbaycan'da mayın patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Terter ilinde mayın patlaması sonucu bir sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

KAYNAK: AA
Azerbaycan'da mayın patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Terter'in Çaylı köyü kırsalında Yaguar Hadıyev'in antipersonel mayınının patlaması sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Terter'in Çaylı köyü, 2. Karabağ Savaşı öncesinde temas hattında bulunuyordu. Bir kısmı Ermenistan ordusunun kontrolündeki köy, 9 Ekim 2020'de işgalden kurtarıldı.

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı arazilerde Ermeni güçlerce döşenmiş yüz binlerce mayının bulunduğu tahmin ediliyor.

2. Karabağ Savaşı'nın sona erdiği günden bugüne kadar 64 Azerbaycanlı, mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdi, 266 kişi yaralandı.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Altında düşüş sona erdi uçacağı tarih açıklandı. Herkes kuyumculara akın edecek Ekonomi
Altında düşüş sona erdi uçacağı tarih açıklandı. Herkes kuyumculara akın edecek
Eksi 30 derecede 2 ay nasıl hayatta kaldı. Bulunduğunda bir deri bir kemikti Dünya
Eksi 30 derecede 2 ay nasıl hayatta kaldı. Bulunduğunda bir deri bir kemikti
Eksi 30 derecede 2 ay nasıl hayatta kaldı. Bulunduğunda bir deri bir kemikti Dünya
Eksi 30 derecede 2 ay nasıl hayatta kaldı. Bulunduğunda bir deri bir kemikti
Kayışkıran otu böbrek ve mesane iltihaplarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kayışkıran otu böbrek ve mesane iltihaplarına iyi geliyor
F1 Katar Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in Spor
F1 Katar Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
Akaryakıtta hayal kırıklığı yaratan indirim. Vatandaş 5 TL bekliyordu Gündem
Akaryakıtta hayal kırıklığı yaratan indirim. Vatandaş 5 TL bekliyordu
Kayışkıran otu neye iyi geliyor? Şifalı Bitkiler
Kayışkıran otu neye iyi geliyor?