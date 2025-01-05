Azerbaycan'da seçim koşturmacası yarın başlıyor

Azerbaycan'da 29 Ocak 2025'te yapılacak belediye seçimleri için kampanya süreci yarın başlıyor. Seçimlerin, Azerbaycan'ın yerel yönetimlerinin yenilenmesi adına büyük bir önem taşıdığı belirtiliyor. Seçim Kanunu'na göre, seçim kampanyası, adayların, siyasi partilerin ve siyasi parti bloklarının temsilcilerinin 6 Ocak 2025'te başlayacak ve 28 Ocak 2025'te saat 08:00'de sona erecek.

Adayların kampanya sürecinde, seçmenlere yönelik olarak çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu dönemde, siyasi partiler de seçmen kitlesine hitap etmek amacıyla mitingler, broşür dağıtımları ve sosyal medya etkinlikleri gibi çeşitli araçlar kullanacak. Özellikle yerel seçimler olduğundan, adaylar mahalleler ve ilçelerde yüz yüze görüşmeler yaparak seçmenlerin ilgisini çekmeye çalışacaklar.

REKABET BAŞLIYOR

Seçim sürecinin şeffaf ve adil bir şekilde geçmesi için Azerbaycan Seçim Komitesi de denetim ve izleme faaliyetlerine başlayacak. Kampanyaların 24 saat öncesine kadar devam edeceği belirtiliyor ve adayların seçim gününe kadar yalnızca yasaklanmış olan faaliyetlere dikkat etmeleri isteniyor.

Yerel seçimlerin, Azerbaycan'daki demokratik süreç için önemli bir adım olduğuna dikkat çekiliyor. Siyasi partiler ve adaylar, seçmenlerin desteğini kazanmak için rekabet ederken, halkın yerel yönetimlere dair beklentilerini karşılamak adına yoğun bir kampanya süreci geçirecek.