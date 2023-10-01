Azerbaycan'dan Ankara'daki terör saldırısına kınama

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'daki terör saldırısını kınadı. Mesajda Türkiye ile dayanışma içinde oldukları vurgulandı.

Azerbaycan'dan Ankara'daki terör saldırısına kınama

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'daki terör saldırısını kınadı, Türkiye ile dayanışma mesajı verdi.

Bakanlığın X hesabından, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısının önündeki terör saldırısına ilişkin açıklama paylaşıldı.

“KARDEŞ TÜRKİYE’YE YAPILAN TERÖR SALDIRISINI KINIYORUZ”

Açıklamada, "Kardeş Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı yakınında gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Teröre maruz kalan bir ülke olarak Türkiye ile dayanışmamızı ifade ediyor, terörün her türlü biçim ve tezahürüne karşı mücadeleyi her zaman destekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

foto12.jpg

Öne Çıkanlar
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Rusya’ya mobilya taşıyan tır Amasya’da kaza yaptı: 1 yaralı Gündem
Rusya’ya mobilya taşıyan tır Amasya’da kaza yaptı: 1 yaralı
Gucci’nin Ermeni ‘mankeni’ terör örgütü Voma’ya katıldığını açıkladı Dünya
Gucci’nin Ermeni ‘mankeni’ terör örgütü Voma’ya katıldığını açıkladı
Fenerbahçe İlhan Palut'u çok zor duruma soktu Spor
Fenerbahçe İlhan Palut'u çok zor duruma soktu
Kilis’te 6 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Kilis’te 6 kaçak göçmen yakalandı
İYİ Parti ittifak kapılarını tamamen kapattı: Hem Türkiye hem de İYİ Parti açısından doğru değil Siyaset
İYİ Parti ittifak kapılarını tamamen kapattı: Hem Türkiye hem de İYİ Parti açısından doğru değil
Joshua King maç bitince yakınının ölüm haberini paylaştı Spor
Joshua King maç bitince yakınının ölüm haberini paylaştı
Trabzonspor resmen iptal istiyor. TFF'ye başvurdu Spor
Trabzonspor resmen iptal istiyor. TFF'ye başvurdu