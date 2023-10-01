Azerbaycan'dan Ankara'daki terör saldırısına kınama

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'daki terör saldırısını kınadı, Türkiye ile dayanışma mesajı verdi.

Bakanlığın X hesabından, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısının önündeki terör saldırısına ilişkin açıklama paylaşıldı.

“KARDEŞ TÜRKİYE’YE YAPILAN TERÖR SALDIRISINI KINIYORUZ”

Açıklamada, "Kardeş Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı yakınında gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Teröre maruz kalan bir ülke olarak Türkiye ile dayanışmamızı ifade ediyor, terörün her türlü biçim ve tezahürüne karşı mücadeleyi her zaman destekliyoruz." ifadeleri yer aldı.