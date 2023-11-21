Azerbaycan’dan Ermenistan'a müzakere çağrısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ı barış anlaşması müzakereleri için doğrudan ikili görüşmelere davet etti.

KAYNAK: AA
Azerbaycan’dan Ermenistan'a müzakere çağrısı

Bakanlık, Ermenistan’ın barış anlaşması taslağına 2,5 ay gecikmeyle yanıt vermesinin süreci aksattığını belirtti.

Ermenistan’ın yanıtı gecikti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın barış anlaşması taslağına ilişkin önerilerine Ermenistan’ın yaklaşık 2,5 ay sonra yanıt verdiği ifade edildi. Açıklamada, bu gecikmenin süreci ciddi anlamda geciktirdiği ve bölgede istikrar ve refaha katkı sağlamadığı vurgulandı.

Azerbaycan ikili görüşmelere hazır

Açıklamada, Azerbaycan’ın barış anlaşmasının bir an önce sonuçlandırılması için Ermenistan ile doğrudan (aracı olmaksızın) ikili müzakerelere hazır olduğu belirtildi. Açıklamada, “İki ülkenin gelecekteki ilişkilerine birlikte karar vermesi gerektiğine inanıyoruz. İki ülkenin karşılıklı olarak kabul edilebilir bir yerin seçilmesi veya sınırda bir toplantı yapılmasına karar verilmesi de dahil olmak üzere barış sürecini sürdürmekten sorumlu olduğumuzu hatırlatıyoruz. Ermenistan tarafına yeni gereksiz gecikmelerden kaçınma çağrısında bulunuyoruz ve müzakerelerin bir an önce başlaması için bu çağrıya olumlu yanıt vermelerini umuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Erdoğan'ın sır arzusu
Erdoğan'ın sır arzusu
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Cumhur İttifakı’nda 50+1 krizi derinleşiyor. 'Türkiye'nin öncelikli gündemi bu değildir' Gündem
Cumhur İttifakı’nda 50+1 krizi derinleşiyor. 'Türkiye'nin öncelikli gündemi bu değildir'
Juventus'tan flaş Kenan Yıldız kararı. Resmen açıklandı Spor
Juventus'tan flaş Kenan Yıldız kararı. Resmen açıklandı
Mustafa Topaloğlu'ndan yıllar sonra gelen uzaylı itirafı Magazin
Mustafa Topaloğlu'ndan yıllar sonra gelen uzaylı itirafı
Milli Takım elit kategoriye yükseldi Spor
Milli Takım elit kategoriye yükseldi
Zehra Güneş'e hücum ettiler. Maç sonunda büyük ilgi Spor
Zehra Güneş'e hücum ettiler. Maç sonunda büyük ilgi
İETT'nin 2024 yılı bütçesi kabul edildi Gündem
İETT'nin 2024 yılı bütçesi kabul edildi