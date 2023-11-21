Azerbaycan’dan Ermenistan'a müzakere çağrısı

Bakanlık, Ermenistan’ın barış anlaşması taslağına 2,5 ay gecikmeyle yanıt vermesinin süreci aksattığını belirtti.

Ermenistan’ın yanıtı gecikti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın barış anlaşması taslağına ilişkin önerilerine Ermenistan’ın yaklaşık 2,5 ay sonra yanıt verdiği ifade edildi. Açıklamada, bu gecikmenin süreci ciddi anlamda geciktirdiği ve bölgede istikrar ve refaha katkı sağlamadığı vurgulandı.

Azerbaycan ikili görüşmelere hazır

Açıklamada, Azerbaycan’ın barış anlaşmasının bir an önce sonuçlandırılması için Ermenistan ile doğrudan (aracı olmaksızın) ikili müzakerelere hazır olduğu belirtildi. Açıklamada, “İki ülkenin gelecekteki ilişkilerine birlikte karar vermesi gerektiğine inanıyoruz. İki ülkenin karşılıklı olarak kabul edilebilir bir yerin seçilmesi veya sınırda bir toplantı yapılmasına karar verilmesi de dahil olmak üzere barış sürecini sürdürmekten sorumlu olduğumuzu hatırlatıyoruz. Ermenistan tarafına yeni gereksiz gecikmelerden kaçınma çağrısında bulunuyoruz ve müzakerelerin bir an önce başlaması için bu çağrıya olumlu yanıt vermelerini umuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.