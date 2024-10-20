Azerbaycan’ın milli kıyafetleri İzmir'de

Kaynak: İHA
Azerbaycan’ın milli kıyafetleri İzmir'de

Azerbaycan'ın milli kıyafetleri "Azerbaycan Kültür ve Sanat Günü" kapsamında İzmir'de sergilendi.

İzmir'de düzenlenen kültür ve sanat günleri kapsamında Azerbaycan'ın milli kıyafetleri sergilendi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi tarafından İzmir'de gerçekleşen "Azerbaycan Kültür ve Sanat Günü" kapsamında Azerbaycan'ın milli kıyafetleri sergilendi. Ege Üniversitesi MÖTBE Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinlikte Azerbaycan'ın milli kıyafetlerinden oluşan defile, renkli görüntülere sahne oldu.

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Defilede, Bakü Milli Giyim Evi Başkanı Gönül Velibeyli'nin kişisel koleksiyonundan seçilen geleneksel ve tarihi Azerbaycan kıyafetleri büyük ilgi gördü. Milli kıyafetleri, Karabağ şikastesi eşliğinde sergileyen genç modacılar ise katılımcılardan tam not aldı.

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"MİLLİ GİYİMLERİMİZ GEÇMİŞİMİZDEN GELECEĞİMİZE YANSIYAN BİR MİRASTIR"

Gerçekleşen defile sonrasında milli kıyafetler hakkında bilgi veren Bakü Milli Giyim Evi Başkanı Gönül Velibeyli, milli kıyafetlerin dünyaya tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi. Milli kıyafetlerin tanıtımında sergi ve defilelerin fırsat oluşturduğunu ifade eden Velibeyli, "Uzun bir tarihi aşamadan geçen milli kıyafetlerimiz, Azerbaycan'ın her bölgesinde kendine has giyim kültürünü barındırıyor. Milli giyimlerimiz geçmişimizden geleceğimize yansıyan bir mirastır. Bu nedenle bu tür sergiler, milli kimliğimizi ve kültürümüzü yaşatıp tanıtmaya imkân veriyor" dedi.

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Programın devamında Azerbaycan Kültür Merkezi Hazar Dans Topluluğu, Azerbaycan'ın milli danslarından "Sarı Gelin ve Naz Elema" gösterisi sundu. Bunun yanı sıra Azerbaycan milli kültürünün örneklerinden el sanatları ve hediyelik eşyaların tanıtıldığı sergi, katılımcıların beğenisini topladı.

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Gerçekleşen etkinliğe, Ege Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

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