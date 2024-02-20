Azılı kadın hırsız 3 aylık bebeğiyle birlikte tutuklandı

Hırsızlık olayı, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bulunan İstiklal Mahallesi’nde gerçekleşti. Kadın hırsız ve kız çocuğu, evin kapısını açmak için özel bir aparat kullanmışlardı. Kapı kilidinin dilini düşürerek evin içine giren hırsızlar, ev sahiplerinin 692 gram altın ve 250 bin liralık parasını alarak kaçmışlardı.

Hırsızlık olayının ardından, Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptıkları takip ve çalışma sonucunda, hırsızlık olayının 29 yaşındaki Gülbahçe Y. adlı kadın hırsız ve yanındaki 14 yaşındaki B.P. adlı kız çocuğu tarafından yapıldığını belirledi. Ekipler, Gülbahçe Y.'nin evlerden hırsızlık suçundan 53 suç kaydının olduğunu da tespit etti.

Hırsızlık Bürosu ekipleri, Gülbahçe Y. ve B.P.'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda, hırsızlar gözaltına alındı. B.P. adlı kız çocuğu, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gülbahçe Y. ise, kucağında 3 aylık kızı ile birlikte polis merkezine götürüldü.

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Gülbahçe Y. ve B.P., Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Hırsızlar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülbahçe Y., 3 aylık kızı ile birlikte cezaevinde kaldı.