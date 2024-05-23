Azılı katili turizm polisi yakaladı. Nişanlısını ve uyuyan annesini öldürmüştü

Kaynak: İHA
Azılı katili turizm polisi yakaladı. Nişanlısını ve uyuyan annesini öldürmüştü

İstanbul'da, 1997 yılında nişanlısını, 2008 yılında ise uyuyan annesini 18 yerinden bıçaklayarak öldüren ve tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden katil Renç Armağan Haktanır, İstanbul’da turizm polisi tarafından yakalandı.

İstanbul'da 1997 yılında uyuşturucu kullandığı nişanlısının ölümünden sorumlu tutulan Renç Armağan Haktanır, 2007 yılında ise üvey babasını bıçakladığı gerekçesi ile her yerde aranıyordu.

2008 yılında uyuyan annesi Figen İskeçe'yi 18 yerinden bıçaklayıp öldüren katil Bursa’da annesine ait evde cinayet polisi tarafından yakalanmış ve tutuklanmıştı. Yargılandığı davada iki kişinin ölümünden sorumlu tutularak 25 yıl 17 ay 15 gün ve müebbet hapis cezası ile mahkum edilmişti.

Cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada firar eden Haktanır, izini kaybettirerek sırra kadem bastı. Firari katilin izine İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri rastladı.

Turizm polisi, Haktanır’a GBT sorgusu yaptı. Firari katilin polise gösterdiği kimlik sahte çıkınca parmak izine bakıldı. Parmak izinden şüphelenilen kişinin 2 kişiyi “kasten öldürme” suçundan kesinleşmiş 25 yıl 17 ay 15 gün ve müebbet hapis cezası ile aranma kaydı olduğunu tespit etti.

Firari katil, işlemlerinin tamamlanması ardından önceki gün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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