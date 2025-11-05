'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturmasına ilişkin alınan ifadelerde CHP’den AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili herhangi bir işlem yapılmaması dikkat çekti.

Aziz İhsan Aktaş’nın ortağı olan Baki Nugay, Türkiye genelinde birçok belediyeyle temizlik ve araç kiralama ihaleleri gerçekleştirdi.

Nugay, soruşturma kapsamında verdiği ifadede Seyhan, Adıyaman, Beşiktaş, Aydın Büyükşehir, Elazığ, Haliliye, Kilis ve Sarıyer belediyelerinde ihalelere katıldığını, fakat hak ediş ödemelerini almakta bazı belediyelerde zorlandığını iddia etti. Bu ifadelerden sonra CHP'li belediye başkanları hakkında soruşturma başlatılarak tutuklamalar gerçekleşti.

Fakat Nugay'ın Aydın Büyükşehir Belediyesi hakkında anlattıkları soruşturma konusu olmadı.

Nugay, Aydın Büyükşehir Belediyesi hakkında yaptığı açıklamada,

“2016 ve 2019 yıllarındaki temizlik ve araç kiralama ihalelerinde ödemelerimizi zamanında almak için belediye bürokrasisinden para talebiyle karşılaştık. Belediyedeki yetkili İ.G., ‘Başkanın talimatı var’ diyerek, Aydınspor 1923 Derneği’ne ve anket çalışması yapan Bupar Piyasa Araştırma Şirketi’ne para yatırmamızı istedi” sözlerini sarf etti.

Nugay, toplamda 160 bin TL’yi Aydınspor 1923 Derneği’ne, 177 bin TL’yi Bupar’a havale ettiğini, öte yandan bazı ödemelerin H.Ü., H.T. ve T.K. isimli kişiler üzerinden elden teslim edildiğini ifade etti.

Bu paraların, belediyedeki koordinatör konumundaki T.S. aracılığıyla İ.G.’ye ulaştırıldığı öne sürüldü.

İFADEDE İSMİ GEÇEN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU HAKKINDA İŞLEM YAPILMADI

İddianameye göre aynı dosyada adı geçen diğer isimler hakkında gözaltı ve sorgu işlemleri yapılırken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında işlem yapılmaması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.