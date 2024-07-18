Aziz Nesin'in 30 sene öncesinden bugünleri gördüğü ortaya çıktı. İşte canlı yayındaki o sözleri

Düzenleme: Serhat Ağa
Aziz Nesin'in 30 sene öncesinden bugünleri gördüğü ortaya çıktı. İşte canlı yayındaki o sözleri

Aziz Nesin’in 1993 yılında Mehmet Ali Birand’ın programında 30 sene öncesinden bugünleri bir bir anlattığı video sosyal medyada yeniden gündem oldu. Nesin’in devletin her kademesinde siyasal İslamcıların olacağını ve bunun da Türkiye’nin başına felaketler getireceği sözlerinin bugünler anlattığı ifade edildi.

1993 yılında TV ekranlarında yapılan bir tartışma 30 sene sonra yeniden gündem oldu. Aziz Nesin’in Mehmet Ali Birand’ın yönettiği programda yazar Aziz Nesin’in karşısında Saadet partisi genel başkanı Temel Karamollaoğlu yer alıyordu.

Söz konusu tartışmanın sosyal medyada gündem olan kısmında Aziz Nesin’in İmam Hatipler mezunu olan kişilerin gelecekte Türkiye’nin başına felaketler açacağı ifade edilmişti. Nesin konuşmasında İmam Hatip okullarından çıkanların devletin içine girdiği, devletin yüzde 50’sinden fazlasının bunların içerisinde olduğu, yargıçların avukatların hekimlerin bu kişilerden oluştuğu söylendi.

Sözlerinin devamında ise askeri okulların her sene 500-1000 kişiyi ihraç ettiğini ve ihraç edilenlerin yerine ise imam hatip okullarından mezun olanların doldurulduğu belirtildi.

Nesin, bu atamaların sonucunda Türkiye’nin başına çok büyük felaketlerin geleceğini bugünden 30 sene önce ekranlardan haykırmıştı.

Videonun sosyal medyada da viral olması ile beraber sosyal medya kullanıcıları daha 8 sene öncesinde ordu içerisinde kritik kademelere yıllar boyunca yerleştirilen FETÖ’cü askerlerin 15 Temmuz akşamı darbe girişiminde bulunduğunu, bu durumunda 30 sene öncesinden bugünleri anlatan Aziz Nesin’i haklı çıkardığını ifade etti.

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