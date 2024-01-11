Aziz Petrus Bazilikası restore edilecek

Vatikan Perşembe günü, Aziz Petrus Bazilikası'nın sunağı üzerindeki anıtsal Baldacchino'nun veya gölgeliğin bir yıl sürecek restorasyon planlarını açıkladı. Bernini'nin başyapıtı üzerindeki çalışmayı Papa Francis'in büyük 2025 Jübile'sinden önce tamamlanması hedefleniyor.

Tamamen Columbus Şövalyeleri tarafından finanse edilen ve Vatikan Müzesi restoratörlerinin uzmanlığından yararlanılan restorasyon ve koruma projesi, 10 katlı uzun Baldacchino üzerinde 250 yıl içinde yapılan ilk kapsamlı çalışma olma özelliğini taşıyor.

1630’lardan kalma olan Bazilikanın ana sunağı üzerinde, altındaki Aziz Petrus'un mezarı için törensel bir kaplama sağlamak üzere konumlandırılan yapı, Papa VIII. Urban'ın Gian Lorenzo Bernini'yi havarilerin mezarı için bir gölgelik oluşturmak üzere oluşturuldu.

Yaldızlı melek figürleri ve defne dalları içeren dört devasa, bükümlü bronz sütun, günümüzün dünyanın en büyük kilisesi olan Aziz Petrus'un bulunduğu yerde bulunan antik bazilikadaki Aziz Petrus'un mezarını çevreleyen mermer sütunlardan ilham aldı.

Bazilikadan sorumlu Kardinal Mauro Gambetti, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında restorasyon projesini açıkladı. Çalışmaların tüm dini kutlamaların yıl boyunca devam etmesine olanak sağlayacağını ve Aralık ayına kadar tamamlanacağını söyledi.

Papa Francis, 2025 yılının başında bazilikanın Kutsal Kapısını açarak Jübile yılını başlatacak.