Aziz Yıldırım aday olursa çekilecek mi? Hakan Bilal Kutlualp'ten net cevap!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aziz Yıldırım aday olursa çekilecek mi? Hakan Bilal Kutlualp'ten net cevap!

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, taraftarların düzenlediği yürüyüşte açıklamalarda bulundu. Kutlualp, birçok konuya değinirken, eski başkan Aziz Yıldırım'ın aday olması halinde de çekilmeyeceğinin sinyallerini verdi.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, taraftar gruplarının organize ettiği yürüyüşle protesto edildi. Koç'un istifaya çağrıldığı yürüyüşte sarı-lacivertlilerin başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp de yer aldı. Burada açıklamalarda bulunan Kutlualp, Aziz Yıldırım'ın seçime girmesi durumunda adaylıktan çekilip çekilmeyeceğine ilişkin soruya net cevap verdi.

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İşte Kutlualp'in sözleri;

"Benim başkanlıktan çekilmek gibi bir durumum yok. Ben yola çıktığım zaman kimseye sormadım. Bana camia 'Geç kasiyer olacaksın' derse ben, Fenerium'da kasiyer olup Fenerbahçe forması satabilirim.

Ali Koç ile hiçbir temasım olmadı. Fenerbahçe'nin başkanıdır, bana 'gel' derse gitmez miyim. Ben Fenerbahçe kurumuna saygılıyım.

Ben herkesle konuşurum Fenerbahçe için. Fikirlerimi söylerim, beni birisi çağırdı diye onun dediğini yapacaksın diye bir şey yok. Ben herkesle konuşur anlatırım yanlışlarını, doğrularını."

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