Aziz Yıldırım Ali Koç için kanatlarını gerdi

Fenerbahçe'deki başkanlık iddialarına dikkat çeken Niğdelioğlu Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a destek verdiğini sözlerine ekledi.

Niğdelioğlu birçok flaş iddiada da bulundu.

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AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım son günlerde çıkan haberler üzerine bir açıklama yayınlamış ve "Fenerbahçe'nin başkanlık sorunu yoktur" demişti.

İşte Aziz Yıldırım'ın o sözleri: Son dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı ile ilgili, ismimin içerisinde bulunduğu bir çok iddianın, 'kesin aday olacak' ifadesiyle kamuoyunda yer aldığını gözlemlemekteyim. Yakın zamanda açıkça belirttiğim gibi, Fenerbahçe futbol takımı şampiyonluk yolunda mücadele etmektedir ve kulübün gündemi başkanlık değil, şampiyonluk olmalıdır. Ancak camia ısrarla şampiyonluk gündeminden uzaklaştırılmakta, teknik ekip ve takım bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Buna asla müsaade edilmemelidir.

"Fenerbahçe'nin başkanlık gibi bir derdi yoktur"

Yıldırım, "Gelinen noktada, seçimli olağan genel kurula daha aylar vardır ve yapılan tüm bu konuşmalar yersizdir. Takımımızın şampiyonluğa ihtiyacı vardır ancak camianın gündemi ısrarla şampiyonluktan uzaklaştırılmaktadır. Fenerbahçe’nin şu an başkanlık gibi bir derdi yoktur." ifadelerini kullanmıştı.