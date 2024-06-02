Aziz Yıldırım Almanya'dan Ali Koç'a ültimatom verdi. 'Alırsan çalışmam' diye rest çekti

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım bugün Almanya'daydı.

Frankfurt Fenerbahçeliler Derneği'nde açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, başkanlık yarışındaki rakibi Ali Koç'u transfer konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun getirilmesine olumlu yaklaşan Aziz Yıldırım, "Ancak onları uyarıyorum... Kafalarına göre sakın oyuncu transferi yapmasınlar. Seçimi biz kazanırsak hocanın dışında eğer futbolcu alırlarsa onlarla çalışmayacağım. Haberleri olsun" ifadesini kullandı.

Neden aday olduğu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, "6 senedir ortada bir başarısızlık var. Öyle olaylar olmaya başladı ki, kulüp raydan çıktı. Vagon devrilmek üzere. Kulüp başka amaçlarla başka şeylerin peşinden koşuyor" diye konuştu.

Ali Koç'un amacının hep kavga etmek olduğunu da iddia eden Yıldırım, "Stadı kim yaptı? Aziz Yıldırım ve arkadaşları. Biz yapacağız diyoruz, bize yalandan kim ölmüş diyor. Sen 6 senedir neredeydin? Neden daha önce büyüteceğim, yenileyeceğim demedin? Amacı hep kavga etmek" dedi.