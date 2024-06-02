Aziz Yıldırım Almanya'dan Ali Koç'a ültimatom verdi. 'Alırsan çalışmam' diye rest çekti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aziz Yıldırım Almanya'dan Ali Koç'a ültimatom verdi. 'Alırsan çalışmam' diye rest çekti

Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da yapılacak genel kurulda başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, futbolcu transferi konusunda rakibi Ali Koç'u uyardı.

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım bugün Almanya'daydı.

Frankfurt Fenerbahçeliler Derneği'nde açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, başkanlık yarışındaki rakibi Ali Koç'u transfer konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun getirilmesine olumlu yaklaşan Aziz Yıldırım, "Ancak onları uyarıyorum... Kafalarına göre sakın oyuncu transferi yapmasınlar. Seçimi biz kazanırsak hocanın dışında eğer futbolcu alırlarsa onlarla çalışmayacağım. Haberleri olsun" ifadesini kullandı.

gpeo-i-xcaajq-z.jpeg

Neden aday olduğu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, "6 senedir ortada bir başarısızlık var. Öyle olaylar olmaya başladı ki, kulüp raydan çıktı. Vagon devrilmek üzere. Kulüp başka amaçlarla başka şeylerin peşinden koşuyor" diye konuştu.

Ali Koç'un amacının hep kavga etmek olduğunu da iddia eden Yıldırım, "Stadı kim yaptı? Aziz Yıldırım ve arkadaşları. Biz yapacağız diyoruz, bize yalandan kim ölmüş diyor. Sen 6 senedir neredeydin? Neden daha önce büyüteceğim, yenileyeceğim demedin? Amacı hep kavga etmek" dedi.

İlgili Haberler
Ali Koç'tan Aziz Yıldırımı çıldırtacak açıklama
Son Haberler
Emekliye yapılacak zamda bir iyi bir kötü haber. SGK uzmanı son kulisi sızdırdı Ekonomi
Emekliye yapılacak zamda bir iyi bir kötü haber. SGK uzmanı son kulisi sızdırdı
Aladağlar'a tırmanırken yaralanan dağcıyı JAK ekipleri kurtardı Yerel Haberler
Aladağlar'a tırmanırken yaralanan dağcıyı JAK ekipleri kurtardı
Türk rehberler Koreli turistlere halay çekmeyi öğretti Video
Türk rehberler Koreli turistlere halay çekmeyi öğretti
Köpek sahiplenen küçük çocuğun mutluluk gözyaşları Video
Köpek sahiplenen küçük çocuğun mutluluk gözyaşları
Ali Koç şaştı kaldı. İmza töreninde Aziz Yıldırım sürprizi Spor
Ali Koç şaştı kaldı. İmza töreninde Aziz Yıldırım sürprizi
A Milli Takım'da flaş gelişme. Ümit Milli Takım'a gönderildiler Spor
A Milli Takım'da flaş gelişme. Ümit Milli Takım'a gönderildiler
Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı Yerel Haberler
Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı