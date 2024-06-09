Aziz Yıldırım 'almazsam şerefsizim' dedi. Ali Koç havalara uçtu

Fenerbahçe'de bugün yapılacak başkanlık seçimi öncesi iki aday Ali Koç ve Aziz Yıldırım, Habertürk'te canlı yayına çıktı. Sürpriz gelişen bu buluşma zaman zaman gerginlik yaşansa da genel anlamda sakin bir havada geçti.

Son bölümde Aziz Yıldırım, Ali Koç'a, "Bankalar Birliği ile kaç liraya anlaştınız?" diye sordu. Ardından konu Fenerbahçe Kulübü'nün malvarlıklarının değerine geldi.

Diyalog şöyle gelişti:

Aziz Yıldırım: "Bankalar Birliği ile kaç liraya anlaştınız?"

Ali Koç: "347 milyon euro falandı."

Aziz Yıldırım: "330 milyon dolar, dolar dolar. Bankalar Birliği ile konuştum."

Ali Koç: "Neden bana sormuyorsun?"

Aziz Yıldırım: "Gelsem 612 612 diyeceksin."

Ali Koç: "Kulüp bu kadar borçluyken niye yüksek faizle borç alıp arsa aldınız. Tüm paralarını biz ödedik Edirne, Antalya, İzmir. Erol Bey anlattı."

Aziz Yıldırım: "Kim anlattı? 1 tane hariç hepsini biz ödedik."

Ali Koç: "Siz kürsüyü işgal ederken borçları anlatıyordu Erol Bey."

Aziz Yıldırım: "Hep yanlış anlatıyor."

Ali Koç: "Biz kimin borcunu ödemeye çalışıyoruz."

Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe'nin mal varlığı 600 milyondan fazla."

Ali Koç: "300 verin sizin olsun."

Aziz Yıldırım: "Alayım, al getir aynısını alacağım."

Ali Koç: "Getirin 300 milyon euro, size verelim."

Aziz Yıldırım: "Tamam getir alıyorum. Almazsam şerefsizim."

Aziz Yıldırım'ın bu sözü sonrası Ali Koç hemen el sıkışmak için ayağa kalktı. Tam bu sırada Aziz Yıldırım, "Salon da dahil" deyince, Ali Koç geri adım attı. Ardından Aziz Yıldırım mal varlıklarının değerlerinin yazdığı bir kağıdı Ali Koç'a verdi. İkili daha sonra görüşmek için bu konuyu kapattı.