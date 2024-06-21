Aziz Yıldırım Aydemir Akbaş'ı kandırdı

Aydemir Akbaş'ı Aziz Yıldırım taklidiyle kandıran Mehmet Dindar, Akbaş'ın "Başkan mı burada?" diye şaşkınlıkla sormasına neden oldu.

Dindar'ın mekana girişiyle birlikte Akbaş, "Oha bu kadar da olmaz" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Akbaş'ın Aziz Yıldırım'ın sesinin geldiği yeri araması ise dikkatlerden kaçmadı.

Bu olay, sosyal medyada hızla yayılarak gündeme oturdu.

'Taklitman' lakabıyla ün kazanan Mehmet Dindar, on yaşından itibaren ünlü kişileri taklit etme becerisini geliştirmiş ve zaman içinde profesyonel bir taklit sanatçısı olmuştu.

Bir Amerikalı taklitçinin 100 taklit yapma rekorunu 120'ye çıkararak geçen Dindar, daha sonra bu sayıyı 170'e çıkartarak kendi rekorunu kırmıştı.

Birçok ünlünün taklitlerini yaparak tanınan Dindar, 'Taklitman' adlı YouTube kanalı aracılığıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.