Aziz Yıldırım Fenerbahçe için kararını verdi! Başkan adayı olmak için tek şartı var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aziz Yıldırım Fenerbahçe için kararını verdi! Başkan adayı olmak için tek şartı var

Fenerbahçe'de başkanlık görevine yeniden aday olup olmayacağı merak edilen Aziz Yıldırım için bu konu hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Yıldırım'ın, aday olmak için tek şartının olduğu kaydedildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de alınan 1-0'lık Beşiktaş mağlubiyetinin ardından başkan Ali Koç'un geleceği ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. Bu gelişmenin ardından birçok taraftar ve camianın önemli ismi Aziz Yıldırım'ı yeniden başkan adayı olmaya davet etti. Yıldırım, bu konu hakkında henüz bir açıklama yapmazken sürpriz bir iddia gündeme geldi.

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AZİZ YILDIRIM'IN ADAYLIK İÇİN ŞARTI VAR!

Kulislerde dolaşan iddialara göre; Aziz Yıldırım, çoklu bir seçime girmeme kararı aldı. Deneyimli başkanın, Ali Koç'un görevi bırakması halinde ve aynı zamanda genel kurul üyeleri kendisini aday gösterirse tek aday olarak seçime girecek. Öte yandan Aziz Yıldırım'ın sadece tek bir dönemlik başkanlık koltuğuna oturmak istediği kaydedildi.

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