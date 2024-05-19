Aziz Yıldırım kalemlerini kırdı

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Aziz Yıldırım kalemlerini kırdı
Aziz Yıldırım'ın takımdan göndereceği 3 isim belli oldu

Trendyol Süper Lig’de bugün (Pazar) Galatasaray derbisine çıkacak olan Fenerbahçe’de gözler maçtan çok yaklaşan seçime çevrildi.

30-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Olağan Genel Kurul’da Ali Koç ve Aziz Yıldırım kozlarını paylaşacak.

2018 yılında bu ikili yine başkanlık seçimleri için karşı karşıya gelmiş ve Ali Koç büyük farkla seçilmişti.

6 sene geçtikten sonra Fenerbahçe’nin kendisine ihtiyaç duyduğunu söyleyen Aziz Yıldırım Ali Koç’un karşısında adaylığını açıkladı.

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Adaylık konuşmasında Jose Mourinho ile görüştüğünü ve onun istekleri doğrultusunda transferler yapacağını söyleyen Aziz Yıldırım’ın takımdan göndereceği isimlerde ortaya çıktı.

Yıldırım’ın kulübün başına gelmesi halinde Serdar Dursun, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş’ı takımdan göndereceği iddia edildi.

Aziz Yıldırım Serdar Dursun’un 2021 yılında Fenerbahçe’ye imza atması hakkında, “Bak Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Sen Rahmi Koç'un torunusun. Sana Darmstadt'tan gidip de Serdar almak yakışmaz” demişti.

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