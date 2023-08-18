Aziz Yıldırım Trabzon valiliğine gelerek göreve başladı

Tekirdağ'dan Trabzon'a atanan Vali Aziz Yıldırım, görevine başladı.

Ortahisar'daki tarihi valilik binası önünde törenle karşılanan Vali Yıldırım yaptığı konuşmada, "Hepimiz için Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Burada bugün sizlerle birlikte bismillah deyip görevimize başladık. İnşallah hem Trabzon'umuz için hem bizler için hem de Trabzon'da yaşayan değerli hemşehrilerimiz için, devletimiz için, milletimiz için, burada yapılacak olan bütün işler için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Burası şehzadeler kenti. Trabzon'da görev yapmak bir ayrıcalık. Bunu biliyoruz. Üç büyük cihan padişahının etkisinin olduğu, gelip geçtiği bir yer. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin burayı fethettiği, Yavuz Sultan Selim Han’ın yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman Han’ın doğduğu ve çocukluğunun geçtiği tarih, kültür ve medeniyetin harmanlandığı bu kutlu şehirde hizmet edecek olmak, onların hatıralarının bulunduğu bu iklimde nefes almak bile başlı başına çok değerli bir lütuftur. Onun içindir ki böyle kadim bir şehirde valilik yapmak benim için büyük bir onur. Kültürel açıdan, turizm açısından çok kıymetli bir şehir olduğunu biliyoruz ve tabii ki sportif açıdan da Trabzonspor'umuz var. Onun da kıymetini biliyoruz. İnşallah hep birlikte sizlerin de bize destekleriyle birlikte Trabzon'umuza hep birlikte hizmet vermeye gayret edeceğiz. Gayemiz Trabzon'a, devletimize ve milletimize hizmet etmektir" dedi.

AZİZ YILDIRIM KİMDİR?

Aslen Trabzon'un Şalpazarı ilçesinden olan Aziz Yıldırım, Düzce nüfusuna kayıtlı olmakla birlikte Eskişehir Sivrihisar'da dünyaya gelmiştir. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra 1986 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde master yapmış ve 1988 yılında kamu yönetimi uzmanı olarak mezun olmuştur. İngilizce bilen Yıldırım, evli ve iki çocuk babasıdır. Göreve Afyonkarihisar/yf kaymakam adayı olarak başlayan Yıldırım, daha sonra sırasıyla Adana Saimbeyli Kaymakamlığı, Yozgat Saraykent Kaymakamlığı, Elazığ Kovancılar Kaymakamlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü, Aksaray Vali Yardımcılığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, Afyonkarahisar Valiliği, Muş Valiliği, Tekirdağ Valiliği görevlerinde bulunmuştur.