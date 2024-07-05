Aziz Yıldırım UEFA Başkanı'na bakın ne demiş. 'Tak kaldı UEFA ne kim yani'

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Aziz Yıldırım UEFA Başkanı'na bakın ne demiş. 'Tak kaldı UEFA ne kim yani'

UEFA'nın Merih Demiral kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündem oldu.

Avusturya maçında kaydettiği iki gol ile maçın kahramanı olan Merih Demiral’a maç sonunda yaptığı bozkurt işareti nedeniyle soruşturma açılmıştı.

Oyuncunun ve TFF’nin 20 sayfayı aşan savunmasını okumaya bile tenezzül etmeden kararını açıklayan UEFA milli yıldızımıza 2 maç ceza verdi.

UEFA’nın bu skandal kararı büyük tepkilere yol açarken Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’ın sözleri yeniden gündem oldu.

"EN BÜYÜK ŞİKECİ UEFA'DIR"

Bundan bir ay önce Fenerbahçe seçimleri öncesinde katıldığı bir televizyon programında UEFA başkanı ile ilgili anısını anlatan Aziz Yıldırım, "UEFA Başkanı benimle tanışmak istemiş, gittik tanışmaya dedim ki en büyük şikeci UEFA'dır. Tak kaldı, UEFA ne kim yani?” ifadelerini kullandı.

"AZİZ YILDIRIM HAKLIYMIŞ"

Demiral’a verilen ceza sonrası bu sözleri paylaşan kullanıcılar “Aziz Yıldırım haklıymış” dedi.

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