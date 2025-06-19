Aziz Yıldırım'dan flaş hareket: Erol Bilecik'e ilk tepkiyi verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aziz Yıldırım'dan flaş hareket: Erol Bilecik'e ilk tepkiyi verdi

Kendisine yönelik hakaret içerikli ifadelerde bulunan Erol Bilecik'le ilgili ilk adımı atan Aziz Yıldırım, Bilecik'i disiplin kuruluna şikayet etti.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kendisiyle ilgili hakaret içerikli mail attığı ortaya Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik'le ilgili sessizliğini bozdu.

Yıldırım, Bilecik hakkında Fenerbahçe Kulübü disiplin kuruluna şikayette bulundu.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Feridun Niğdelioğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, Başkan Ali Koç'a göndereceği mesajı yanlışlıkla şirketi Index'in 700 kişilik mail listesine attı.

Mailde Erol Bilecik, Ali Koç'a "Biz son kale Atatürkçüyüz. Siyaset üstüyüz. AK Parti, MHP, CHP’nin tabanlarına seslenecek, profiller oluşturabilecek yeni yönetim kurulu yapalım. Hatta bu isimler maddi katkıda da bulunursa mükemmel olur. Biraz sıra dışı bir öneride bulunduğumun farkındayım. Ancak bu kazanmak için mükemmel desteklerden biri olur" dedi.

Erol Bilecik, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım hakkında da ağır ifadeler kullandı. Habere göre Bilecik şunları yazdı: "Aziz Efendi'yi sandığa gömdük. Özellikle bu seçimde sizin Aziz Efendi'yi üçüncü kez sandığa ve tarihe gömmeniz için elimden gelenin 1000 fazlasını yapacağıma söz veriyorum. Bu densiz adamı sandığa üçüncü kez gömmek konusunda benim içim sarih... Bu Galatasaray vurgusu konusunu bu alçak adama yüz yüze soracağıma ve kendisinin içinden geçeceğime inanıyorum."

Sosyal medyada Erol Bilecik'in Galatasaraylı olduğu iddiası yayılmıştı. Bilecik'in oğlunun UltrAslan üyesi olduğu ortaya çıkmış ve Fenerbahçe-Galatasaray maçını Bilecik'in locasında sarı kırmızılı taraftarlarla izlediği fotoğraflanmıştı.

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