Aziz Yıldırım'dan Mourinho'ya bela olacak açıklama

Kaynak: L1 Üçgen
Aziz Yıldırım'dan Mourinho'ya bela olacak açıklama

Aziz Yıldırım Mourinho'nun sözlerini yalanladı.

8-9 Haziran'da gerçekleşecek Olağan Genel Kurul'da Ali Koç'un karşısında aday olan Aziz Yıldırım herkesin merak ettiği konuya açıklık getirdi.

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SÖZLERİNİ YALANLADI

Ali Koç'un kendisinin vaadi olan Jose Mourinho ile anlaşmasına dair konuşan Yıldırım Mourinho'nun yaptığı açıklamayı yalanladı.

Mario Branco'dan önce Mourinho ile görüştüğünü söyleyen Yıldırım, "9 Mayıs'ta kendisi ile görüştüm. Bana Saadettin Saran ile konuştuğunu söyledi. Mario Branco'nun da kendisinden randevu aldığını söyledi. Sorun olmadığını söyledim" dedi.

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"İLK BRANCO İLE GÖRÜŞTÜM" DEMİŞTİ

Portekizli teknik direktör ise düzenlediği basın toplantısında Aziz Yıldırım ile görüştüğünü kabul etmiş ancak ilk olarak Branco ile bir toplantı yaptığını açıklamıştı.

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