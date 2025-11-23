Bir dönem Fenerbahçe'nin efsana başkanı olan iş insanı Aziz Yıldırım, bir belediye aracının şoförü ile yaptığı tartışma kameralara yansıdı.

Aziz Yıldırım'ın ters yönden gelen bir belediye aracının önüne geçerek şoförüne "Böyle terbiyesizlik olur mu? Bir de belediye aracı. Geri git. Bütün İstanbul’u buraya yığarım" dediği görüldü.

Tartıştığı kişinin, "Ya baba geri bastım buraya, geri mecbur" sözlerine karşılık, "Nereye geldin?" diyen Yıldırım yanıt olarak "Bak gitmem bütün İstanbul'u buraya yığarım. Böyle terbiyesizlik olur mu?" diyerek tepki gösterdi.

O anlar sosyal medyada yankı buldu.